Das Gute war gestern

Paul Young ist auf Tour und beehrte dabei am Sonntag Chemnitz, was durchaus keine Selbstverständlichkeit ist.

Von Maurice Querner

erschienen am 31.10.2016



Chemnitz. Ist Paul Young je schon einmal in Chemnitz oder in Essen aufgetreten? Es sind die einzigen beiden deutschen Städte, in denen der britische Sänger auf seiner aktuellen Tournee je ein Konzert gibt. Er macht noch einen Abstecher nach Belgien, ein paar Auftritte gibt es in den Niederlanden, ansonsten ist er nach einer Winterpause nur im heimischen Königreich unterwegs.

Auf dem Kontinent macht er sich also rar, oder er ist eben nicht mehr ganz so angesagt wie in den 1980er-Jahren. In Chemnitz war die Stadthalle am Sonntag gut gefüllt, aber eben längst nicht ausverkauft.

Paul Young gehörte zu jenen Sängern, die vor gut dreißig Jahren mit hochtoupiertem Haar und geschminkt bei MTV in der Dauerrotation zu sehen waren. Limahl, Adam Ant, der kürzlich verstorbene Pete Burns oder Boy George mischten mit ihren Bands die Charts auf und begeisterten ein vorwiegend weibliches Publikum.

Nun, Paul Young war nicht ganz so grell geschminkt wie die anderen, er hatte dafür mehr Hits und spielt bis zum heutigen Tag Alben ein - allerdings nicht sehr erfolgreich. Sein letzter großer Hit, der es in die britischen Top 20 schaffte und auch in Deutschland oft im Radio gespielt wurde, war "Now I Know What Made Otis Blue" - das war 1993!

Im April veröffentlichte er nach zehn Jahren ein neues Album: "Good Thing". Zehn Songs nahm er auf, die er sich von anderen Künstlern wie William Bell, Gee Morris, Al Green oder auch Ann Peebles auslieh und neue arrangierte. Das Mutige dabei - bis auf "Words" von den Bee Gees: Es waren keine ausgesprochenen Superhits darunter.

Produziert wurde das Album von dem in der Popszene einschlägig bekannten Arthur Baker, der schon mit ABC, Jimmy Somerville und Al Green arbeitete. "Good Thing" ist ein entspanntes, gutes Album geworden - gleichwohl, seine deutschen Fans ignorierten es ganz und in Großbritannien schaffte es "Good Thing" lediglich auf Platz 87. Vorbei die Zeiten, als Young gerade mit Coverversionen richtig Erfolg hatte. "Wherever I Lay My Hat (Thats My Home)" - sein einziger Nummer-1-Hit - hat Marvin Gaye geschrieben und gesungen. Und auch "Love Of The Common People", sein einziger britischer Nummer-2-Chart-Erfolg, war kein Eigengewächs. Die Punkband "The Nerve" gilt als Urheber dieses schönen Songs, mit dem Paul Young sein Konzert in der Stadthalle Chemnitz eröffnete.

Nein, ein gelungenes Comeback kann man das aktuelle Album wohl nicht nennen. Das weiß wohl auch der Meister höchst persönlich - und so spielte Paul Young fast ausschließlich seine bekannten Hits wie "Every Time You Go Away" oder "Some People". Allerdings traf Young nicht immer den richtigen Ton: Mit Höhen tut er sich schwer. Beim Song "Senza Una Dona" wurde dies besonders deutlich. Zucchero, der 1987 diesen Song für sich und eben Young als Duettpartner schrieb und performte, hat bis heute damit stimmlich keinerlei Probleme. Gut, dass Youngs Band da so einiges kompensieren konnte. Young hat sich exzellente Könner ihrer Instrumente an die Seite gestellt. Die Musiker können zudem aber auch sehr gut singen, sodass die eine oder andere stimmliche Schwäche des Altmeisters nicht zum Tragen kam. Stimmlich wurden die Chemnitzer bereits im Vorprogramm vom jungen Schweizer Singer-Songwriter Bastian Baker verwöhnt.

Die Chemnitzer nahmen Paul Young freilich gut gestimmt auf, doch so ganz wollte der Funke erst zum Ende hin überspringen. Beim Zugabe-Song "Come Back And Stay" hielt es viele der Fans des mittlerweile 60-jährigen Idols ihrer Jugendzeit nicht mehr auf den Sitzen. Sie sangen mit ihm gemeinsam "Why don't you come back? Please hurry, why don't you come back?" Ob er wohl je nach Chemnitz zurückkehren wird?