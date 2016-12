Das Phantom der Opfer

Die maskierte Rap- Formation Genetikk hat sich in den letzten Jahren zu einer der prägendsten Gruppen des deutschen Hip-Hop entwickelt. Warum das so ist, zeigt ihr neues Album: Die Platte ist ein Fest aus exotischen Beats, ironischer Wortgewalt - und vielen Widersprüchen.

Von Sebastian Steger

erschienen am 08.12.2016



Saarbrücken. "Hip-Hop ringt nach Atem wie ein Vogel unterm Eis / Ich könnte ihn zwar retten, doch für so was keine Zeit!" Mit dieser Attitüde eroberten Genetikk in den letzten fünf Jahren das verminte und übersättigte Feld des deutschen Sprechgesangs. Vermummt unter Tarnjacken, Voodoo-Masken und Kriegsbemalung, pumpen Rapper Karuzo und Produzent Sikk ihren straßenharten Stil - wenngleich hinter der Fassade immer wieder viel Herz hervorblitzt. Schönstes Beispiel ist ihr bisher größter Hit "Wünsch dir was" mit dem bekannten Kinderchor-Sample von den Toten Hosen und der Message: "Das Leben ist kein Wunschkonzert, doch jedes Leben ist ein Wunderwerk". Genetikk sind so eine Art rappende Guerilla-Bodentruppe mit Blümchen am Revers.

Wie die beiden Musiker mit bürgerlichem Namen heißen, ist streng geheim. Nur wenige Eckdaten sind bekannt: Sie sind etwa 30 Jahre alt, ursprünglich stammen sie aus dem gutbürgerlichen Umfeld in Saarbrücken. Karuzo absolvierte im wahren Leben ein Jurastudium. Und ihre Straßenaffinität? Die schöpfen sie aus ihren Grenzgängen in die Banlieues, die französischen Armutsviertel. Wie fast alle deutschen Rapper sind Genetikk eben doch nur Wohlstandsjungs, die vom Ghetto nur aus zweiter Hand erzählen - das aber mit viel Geschick: Karuzos Stimme ist enorm präsent, Sikks Händchen für atmosphärische Beat-Teppiche unverwechselbar. Ihr erstes Demotape schlug bei den einschlägigen Szenemagazinen einige Wellen, bis sie beim Branchenprimus "Selfmade Records" unter Vertrag kamen und seither von keinem Festival mehr wegzudenken sind. Das Feuilleton feierte das 2013er Album "D.N.A." als Meilenstein der deutschen Rap-Geschichte.

Schritt für Schritt entstand sogar ein ganzes Imperium: Zur Genetikk-Crew gehört noch eine Horde aus Managern, Grafikern und Designern. Und was wäre eine Hip-Hop-Band ohne eigene Modemarke: Das Label "Hikids" mit alltagstauglichem Look ist zusätzliches kommerzielles Standbein ganz nach Vorbild von Jay-Z und Kanye West.

Der eigene Look jedoch muss freilich krass aussehen: Ihre Masken haben dabei eine tragende Funktion. Anders als bei dem früheren Gold-Gangster Sido, dem bekifften Alien Marsimoto oder dem knuffigen Panda Cro sind die Genetikk-Larven ein Statement gegen die Verlogenheit der Gesellschaft. Ihre weiteren künstlerischen Waffen: Ironie, Sarkasmus und eine packende Produktion zwischen Trap, südamerikanischer Folklore und Rock - alter und neuer Schule.

Darum landen ihre Alben schon beinahe traditionell auf Nummer eins der Charts - und selbst wenn sich Journalisten nach Trumps Wahlsieg vor Glaskugel-Prognosen lieber hüten sollten: Ganz bestimmt wird auch ihr fünftes Album "Fukk Genetikk" diese Woche die Spitze erobern. Der vorher ausgekoppelte Geniestreich "Peng Peng", inhaltlich pures Ami-Mentalitäts-Bashing, ist bei weitem nicht das einzige Highlight der Platte. Auf dem Titeltrack spielt Karuzo seine Stimmgewalt in Maschinengewehr-Triolen-Power aus, wenn er auf Buschtrommeln die sinngemäße Indianerweisheit "Diese Welt ist nur geliehen" zum Besten gibt. Genial auch die Geschichte eines gestohlenen Diamanten, der für Neid, Mord und Misstrauen sorgt und letztlich auf dem Meeresgrund landet: "Wär' besser, ihr hättet mich nie gefunden!"

Dann folgt aber doch noch die Genre-typische Rhetorik zwischen Lambo, Bitches, Fame und Money - ein Widerspruch, den Genetikk sich leisten. Sie fühlen sich wohl in der Rolle der clownesken Kommentatoren, der Wendehälse zwischen Gut und Böse, zwischen Täter und Opfer: Eigentlich will ich doch lieb sein, aber diese schlechte Welt lässt mir ja keine Wahl! Damit sind sie schillerndes Glied ihrer Düsseldorfer Rüpel-Rap-Schmiede "Selfmade Records", welche mittlerweile jenes Loch stopft, das der klinische Tod von Aggro Berlin hinterließ. Hier sind Genetikk zwischen Kokain-Boss Kollegah und den Youtube-Teenie-Bespaßern 257ers die einzige Band mit relevanten Botschaften. Gemessen an "D.N.A." ist ihr neues Album "Fukk Genetikk" vielleicht nicht der große Wurf - aber dennoch bestes Rap-Entertainment mit vielen Gänsehautmomenten.