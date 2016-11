Das "Tagebuch der Anne Frank" als Mono-Oper

Am 9. November 1938 brannte auch in Plauen die Synagoge: Jana Daubner verkörperte zur Wiederkehr des Jahrestags das berühmteste jüdische Mädchen - eine todtraurige, spannende Stunde.

Von Lutz Kirchner

erschienen am 11.11.2016



Plauen. Oper wird Wahrheit: Die Inszenierung "Das Tagebuch der Anne Frank" mit der Musik von Grigori Frid für die Kammerbühnen des Theaters Plauen-Zwickau reicht über das Kunsterleben weit hinaus.

Regisseur Sascha Mink baute im schlichten wie eleganten Bühnenbild von Charlotte Labenz Reflexionen zur Zeitgeschichte und -kritik ein. Tiefschwarze Trauer über das Schlachten des liebenswerten Individuums und das Massenmorden im andauernden Grauen der Kriege schwingt als Grundton mit.

Die jüngste Aufführung mit der Sängerin Jana Daubner und dem Pianisten Maxim Böckelmann auf der Kleinen Bühne des Theaters in Plauen gewann durch das Datum eine zusätzliche Bedeutungsebene: 78 Jahre zuvor, in der Pogromnacht, brannte auch in Plauen die Synagoge. Sie war 1930 geweiht worden, als vorletzte größere vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler.

Nun stand Jana Daubner, zierlich von Statur, ganz in Weiß, mit einer Schleife im dunklen Haar, als Anne Frank im Zentrum des Abends. Sie bot eine Stunde lang ein grandioses Solo. Das erschien zupackend und rührte an. Mit wundervoll warmer, klarer und wandelbarer Stimme sowie intensivem Spiel ließ sie das jüdische Mädchen mit all den Hoffnungen und der Verzweiflung anhand der Zitate aus dem Tagebuch lebendig werden. Sie artikulierte präzise, brachte den Text zum Klingen und Leuchten - eine menschliche Stimme in der Finsternis.

Anne Franks Tagebuch-Texte, geschrieben zwischen 1942 und 1944, als sich die Familie bis zur Verschleppung ins KZ in einem Amsterdamer Hinterhaus versteckte, verloren traurigerweise nichts an Treffsicherheit und Aktualität, das zeigte der Theaterabend: "Es ist nun einmal in den Menschen ein Drang zum Vernichten, ein Drang zum Totschlagen, zum Ermorden ..."

Der russische Komponist Grigori Frid, dessen Familie in der Stalin-Zeit verfolgt wurde, schrieb in den 1960er-Jahren die Mono-Oper für eine Singstimme und Instrumente. Die Musik erscheint in moderner Handschrift. Sie forderte das Einhören, belohnte die kleine Mühe jedoch mit intensiven Stimmungen, Tonmalereien und überraschendem Humor. Für die erste Aufführung in Moskau stand zur Begleitung nur ein Klavier zur Verfügung - wie jetzt auch in Plauen. Maxim Böckelmann, der zugleich die musikalische Leitung innehatte, forderte bei der jüngsten Aufführung viel von seinem Konzertflügel, setzte auf Tempo und kraftvolle Gestaltung. Viel Applaus und Bravorufe für die Solistin und den Pianisten folgten hochverdient dem Finale.

Das Theater hat noch eine Version mit kleinem Orchester in petto, die bereits mit Julia Ebert als Anne Frank Premiere gefeiert hatte.

Nächste Aufführungen in Plauen am 17. November, 18 Uhr und 18. November, 10.30 Uhr. Kartentelefon: 03741 28134847. Die Zwickauer Premiere findet am 9. Februar statt.