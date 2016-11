Das "Tivoli" wird einmal mehr zum Kreißsaal

Puhdys-Gitarrist Dieter "Quaster" Hertrampf wird mit neuem Projekt gefeiert

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 20.11.2016



Freiberg. Dieses Déjà-vu hatte ordentlich Vorlauf: Fast auf den Tag genau 47 Jahre nach dem allerersten Auftritt der Puhdys stand deren Gitarrist wieder auf der gleichen Bühne. "Und wieder stehen Tische davor. So wie damals, als wir zum Jugendtanz gespielt haben", sagte Dieter "Quaster" Hertrampf am Freitagabend im Freiberger "Tivoli".

Dort hatte am 19. November 1969 die Karriere der Kultband ihren Anfang genommen, jetzt wurde das Konzert- und Ballhaus einmal mehr zum Kreißsaal. Denn die Fans erlebten die Geburtsstunde des musikalischen Projektes "Quaster - Family & Friends". Nachdem die Puhdys Anfang dieses Jahres ihre Abschiedskonzerte gegeben und sich im Sommer mit der Rocklegenden-Tour endgültig von der Bühne verabschiedet hatten, gehen die Musiker nun eigene Wege. Die von Gitarrist Hertrampf und Bassist Peter Rasym trafen sich für das neue Projekt. Neben den beiden standen am Freitag "Quasters" Tochter Kimberly, Keyboarder Carsten "Beathoven" Mohren (Rockhaus), Gitarrist Uwe Fischer (ehemals Six) und Schlagzeuger "Heinz Angel" Haberstroh (Rockhaus) auf der Bühne.

Ihr Repertoire: echter deutscher Rock. Neben wenigen eigenen Stücken waren viele Puhdys-Titel dabei, neu arrangiert und mit dem genialen Gitarrenspiel von Fischer auf eine härtere Ebene befördert. "Frei wie die Geier" ging dabei richtig nach vorn, Klassiker wie die "Eisbären" oder "Alt wie ein Baum" ließen die 500 Puhdys-Fans ohnehin vor der Bühne abgehen. Hertrampf selbst wirkte bei dieser Premiere trotz fast 50 Jahren Bühnenerfahrung sehr nervös. "Alles ist neu, alles muss ich selbst organisieren. Da hatte ich schon Bammel", sagte er.

Doch die Premiere schien gelungen: Die Fans feierten das Projekt, und Lob gab es auch von einem alten Bekannten. Puhdys-Keyboarder Peter "Eingehängt" Meyer saß im "Tivoli". "Das war richtig gut", sagte er. "Das war Rockmusik!"