Das bisschen Haushalt...

...macht sich eben nicht von allein. Das Grassimuseum in Leipzig nimmt dies zum Anlass, zu mehr oder weniger alltäglichen Helfern im Haus eine Sonderschau zu präsentieren. Die wagt es auch, die Küche an sich in Frage zu stellen und auf Irrwege der technischen Entwicklung einzugehen.

Von Johanna Zwarg

erschienen am 15.12.2016



Leipzig. An der Wichtigkeit von Haushaltsgeräten wird wohl niemand zweifeln. Man denke nur einmal kurz darüber nach, wie es wäre, alles, was sie uns heute abnehmen, noch selbst tun zu müssen. Die Ausstellung in der Pfeilerhalle des Grassimuseums, die den ironischen Schlagertitel Johanna von Koczians "Das bisschen Haushalt" trägt, widmet sich allerdings nicht nur der Praktikabilität verschiedener Haushaltsgeräte, sondern geht in verschiedenen Abschnitten auch auf ihre Geschichte, ihr Design, gesellschaftliche Aspekte und auch auf ihre Zukunft ein.

Wie haben sich die Haushalte in den letzten Jahren und damit ihre Ansprüche verändert, wie viel Entwicklung brauchen wir und wie könnten unsere Küchen in ein paar Jahren aussehen?

Angefangen mit Töpfen und Pfannen aus dem 17. bis 19. Jahrhundert, beschäftigt sich der Abschnitt "Das Einmaleins der Küche" mit den verschiedensten Geräten aus der Geschichte, einerseits wohl bekannte, andererseits aber auch Gegenstände, bei denen es nötig ist, den Begleittext zu lesen, um ihre Funktion zu erahnen. So wirken manche der Back- und Pastetenformen eher wie kleine Skulpturen, die in Vitrinen, statt in Küchenschränke gehören. Doch nicht nur damit schafft es die Ausstellung zu überraschen und die Familie der Haushaltsgeräte aus seiner Alltäglichkeit heraus zu holen.

Im Bereich "Küchen(r)evolution" wird die Entwicklung der Küchengeräte unter die Lupe genommen. Dabei wird man beispielsweise von Ausstellungsstücken, wie einer Alditüte als Weiterentwicklung zum DDR-Plastikkorb überrascht. Das Konzept der Ausstellung zeigt sich vor allem in diesem Teil, da nicht nur einfach verschiedene Geräte ausgestellt, sondern auch Fragen nach ihrer Sinnhaftigkeit und unseren Anforderungen gestellt werden. So klingt zum Beispiel das Konzept eines Geräts wie des Staubsaugers "Omega 7000.2" aus den 50er Jahren, der sich nicht nur mit einem Bohnergerät verbinden ließ, sondern auch als Kaffeemahlwerk sowie als Antrieb für einen Mixeraufsatz verwendet werden konnte, zwar außergewöhnlich. Aber er hat sich nicht durchgesetzt, womöglich auch, weil er in keine Küche mehr passen würde. Im Fokus stehen aber auch "kleine Küchenskulpturen, deren Sinn und Nutzen hinterfragt werden darf", wie im Begleittext bemerkt wird. Vielmehr besinnt man sich auch heute noch auf einfache, gut handhabbare Klassiker, wie den Kartoffelstampfer, die Zitronenpresse oder den Schneebesen, die keine große Weiterentwicklung brauchten, sondern durch ihre Funktion und ihre Einfachheit überzeugen.

Doch auch in anderen Bereichen gab es Entwicklungen, die sich auf das Design unserer Küchen ausgewirkt haben. Wie leben wir heute, und was brauchen wir dazu? Die Ausstellung illustriert nicht nur Geschlechterverhältnisse, sondern auch neue Lebensformen wie Single-Haushalte und stellt die Küche als Raum in Frage, indem sie mobile Geräte und Fertiggerichte präsentiert. So werden die Besucher tatsächlich angeregt die Augen noch ein bisschen mehr zu öffnen und nicht einfach nur festzustellen, was man selbst in seiner Küche stehen hat. Vor allem bei dem Thema Zukunft werden Innovationen und neue Erfindungen thematisiert, wie ein zusammenfaltbarer Eimer, ein Schneidbrett, das das Arbeiten mit nur einer Hand ermöglicht, ein optimiertes Lagerungssystem für Obst und Gemüse oder ein neuartiges Mixgerät.

Dabei geht es um viel mehr, als nur ein schickes Äußeres. Vielmehr wird Nachhaltigkeit, Inklusion und die Rückkehr zu traditionellen Handwerkstechniken in den Mittelpunkt gestellt und man findet sich selbst überrascht dabei wieder, wie viel hinter einem scheinbar so simplen und alltäglichen Thema wie unserer Küche steckt. Die Ausstellung schafft es, Gegenstände, die uns täglich begleiten und unseren Alltag erleichtern, aus eben diesem herauszuholen und uns auf eine kleine Reise von der Vergangenheit in die Zukunft mitzunehmen.

Die Ausstellung

"Das bisschen Haushalt - Backen, Bügeln, Putzen, Kochen" ist noch bis 9. April 2017 im Grassi-Museum Leipzig, Johannisplatz 5-10, zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr. Heiligabend und Silvester geschlossen. Freier Eintritt an jedem ersten Mittwoch im Monat.

