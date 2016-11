Das riskante Leuchten der genialen Berührer

Placebo feiern ein eindrucksvolles Geburtstagsfest zum 20.

Von Tim Hofmann

erschienen am 07.11.2016



Leipzig. Risiko ist in der durchchoreografierten Welt aktueller Pop-Großkonzerte ein Fremdwort. Kann sich niemand mehr leisten - über 10.000 Besucher, die mehr als für eine Opernkarte bezahlt haben, wollen zuverlässig unterhalten werden. Aber Placebo sind so dreist wie genial: Sie gehen seit 20 Jahren vor allem live auf volles Risiko und pflegen ihre Songs zu eigenwilligen Neuver-sionen umzubiegen. Die größte Rockband der Welt wollten die Briten werden, dazu haben sie Großkunst-Songmonster geschrieben, die diese Behandlung auch aushalten können. Der eigentlich feinsinnige "Song to Say Goodbye" als extatischer Tanzhammer? Räumt ab! Die Indie-Groove-Walze "Space Monkey" als psychedelische Traumtaucher-Nummer? Auch kein Problem!

Wegen dieser Marotte hängen Placebo-Auftritte stark von Augenblicken ab - und von der Spiellaune des Kern-Duos Brian Molko und Stefan Olsdal. Die war am Samstag in Leipzig zum Gastspiel der 20. Jahres-Tour ausgesprochen gut, höchstens einen Tick zu entspannt, doch das glich die superbe Licht- und Videoinszenierung aus. Beim Songverbiegen können sich die beiden Placebo-Rudimentalinstrumentalisten ja nicht auf atemberaubendes Handwerk stützen: Ihre Song-Mutation ist meilenweit weg vom Stadionrock, keine andere Band dieser Größe ist so klubbig, so nah am Punk, so packend geblieben. Und dabei so elegant, so feingeistig, lustvoll morbide, leuchtend. Entsprechend trotzig mixte man schon als zweites Stück den Titeltrack des letzten, am wenigsten erfolgreichen Placebo-Albums "Loud Like Love" ins Programm. Egal, ob "Lazarus" oder "Bitter End", "Special Need", "36 Degrees" oder "Without You I'm Nothing" (mit zum Heulen schöner David-Bowie-Verneigung): Jeder Song ist eine Überraschung mit der Möglichkeit des Scheiterns. Von dieser haben Placebo in der Vergangenheit auch Gebrauch gemacht - bei dieser Sachsen-Visite nicht. Größte Rockband der Welt? Mir fallen gerade keine Gegenbeispiele ein!