«Das schweigende Klassenzimmer» verfilmt

erschienen am 27.03.2017



Eisenhüttenstadt (dpa/bb) - Es war ein Zeichen des Mitgefühls, doch der DDR-Apparat reagierte brutal. Gleich eine ganze Schulklasse wurde 1956 vom Abitur ausgeschlossen, weil sie sich mit den Opfer des Ungarn-Aufstandes solidarisch gezeigt hatte. Kommendes Jahr wird das Schicksal der Schüler in den Kinos zu sehen sein - in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) ist vergangene Woche die letzte Klappe für den Kinofilm «Das schweigende Klassenzimmer» gefallen. Nun werden nach Angaben von Miriam Düssel, Produzentin der Akzente Film & Fernsehproduktion, noch letzte Szenen bis Anfang April in Berlin und Potsdam-Babelsberg gedreht. Grundlage ist das Buch des damaligen Schülers Dietrich Garstka, der «Das schweigende Klassenzimmer» 2006 veröffentlicht hatte.