Das tragische Leben eines großen Europäers

Vor 75 Jahren brachte sich Schriftsteller Stefan Zweig mit Schlaftabletten um

Von Klaus Walther

erschienen am 22.02.2017



Wie/Rio de Janeiro. Wenn von großen Europäern die Rede ist, dann wird nur selten ein Mann genannt, der sich früh in die Reihe jener Persönlichkeiten geschrieben hat, die den Gedanken der Versöhnung und Verständigung zum zentralen Thema ihres Lebens und Werkes machten: Stefan Zweig. Der gebürtige Wiener war zu Lebzeiten einer der berühmtesten deutschsprachigen Schriftsteller. Seine leidenschaftliche Art der Darstellung, die damals ungewöhnliche psychologische Thematik der "Verwirrung der Gefühle", aber auch die Nachzeichnung von Lebenswerken großer Persönlichkeiten der Geschichte und von "Sternstunden der Menschheit" brachten ihm ein großes Leserpublikum. Vor 75 Jahren, in der Nacht zum 23. Februar 1942 nahm sich der an Depressionen leidende Autor in seinem brasilianischen Exil mit einer Überdosis des Schlafmittels Veronal das Leben.

Geboren wurde Zweig 1881 in einer jüdischen Industriellenfamilie. Bereits als Gymnasiast und Philosophiestudent veröffentlichte er erste Gedichte und Feuilletons. Schnell erreichten seine Bücher Millionenauflagen, wurden in mehr als fünfzig Sprachen übersetzt. Aber vor allem befreundete er sich bald mit Dichtern aus vielen europäischen Ländern wie Romain Rolland, Franz Masereel, Maxim Gorki, die er nachdichtend dem deutschen Publikum nahe brachte. Der Zweite Weltkrieg jedoch zerbrach etwas in dem überzeugten Pazifisten - nicht nur, weil die Nazis ihn erst aus seinem haus in Salzburg und dann ganz aus Europa vertrieben: Zweig verlor den Glauben an eine wirkliche Zukunft.

Als ein Resümee seiner eigenen Bemühungen wie des Geistes der Epoche, die er durchlebt hatte, schrieb er das Erinnerungsbuch "Die Welt von Gestern", das erst nach seinem Tod erschien. Es ist ein Abgesang auf die alte bürgerliche Ordnung Europas, und zugleich ist es ein Rückblick auf die Opulenz von Literatur und Kunst in den ersten Jahrzehnten des 2o. Jahrhunderts, aus und in denen er lebte. Heute, beim Wiederlesen, erscheint uns diese Welt fern - aber sie zeigt Wurzeln einer europäischen Kultur: Nicht nur in Namen und Büchern, sondern eben auch in den historischen Geschehnissen, die diese Kultur betrafen. Zweigs Erinnerungsbuch zeigt die Lebensgeschichte eines Mannes, der schon Europäer war, lange bevor dieses Europa Gestalt annahm. Und vielleicht ist dieses kulturelle Europa noch immer nicht Wirklichkeit. Es wird von den nationalen Egoismen in vielen Bereichen überdeckt. Freilich, dieses Leben Stefan Zweigs war von den Wirklichkeiten der Wirtschaft, dem Alltäglichen entfernt. Aber gerade deshalb bietet er uns Heutigen einen Blick, der verloren zu gehen scheint: Man fühlt sich ermuntert diese Haltung der Gemeinsamkeit, der Versöhnung und Verständigung selbst zu leben. Und bei aller Trauer des Abschieds, die dieses Buch über die Welt von Gestern durchweht, steht doch am Schluss der Satz: "Aber jeder Schatten ist im letzten doch auch ein Kind des Lichts, und nur wer Helles und Dunkles, Krieg und Frieden, Aufstieg und Niedergang erfahren hat, nur er hat wahrhaft gelebt."