Denn sie wissen nicht, was sie sonst tun sollen

Die Sportfreunde Stiller geben zum Konzert in Chemnitz acht Zugaben

Von Jana Peters

erschienen am 02.12.2016



Chemnitz. Still war das nicht. Ganz im Gegenteil. Die Sportfreunde Stiller haben dem Chemnitzer Publikum am Mittwochabend ein fulminantes, über zwei Stunden langes Konzert abgeliefert.

Die drei machen den Job zwar schon seit 20 Jahren, langweilig scheint er ihnen aber noch nicht geworden zu sein. Der Spaß, den sie auf der Bühne hatten, übertrug sich schnell auf das Publikum in der gut gefüllten, aber nicht ausverkauften Halle 2 der Chemnitzer Messe. Die hatte die Vorband "Granada" aus Graz auch schon mit ihrem gut gelaunten Mundart-Pop, Gitarre, Schlagzeug, Bass und vor allem einem Akkordeon auf Temperatur gebracht.

Die "Sporties" boten einen Ritt durch alle Alben. Selbst, wer die nicht alle zu Hause im Schrank stehen hat, konnte bei den meisten Liedern mitsingen. Es gibt nicht viele deutsche Bands mit einem derartigen Bekanntheitslevel. Schon beim zweiten Song - "Sieben Tage, sieben Nächte" - wurde bis in die letze Reihe getanzt. Aus dem Alter von kreischenden oder in Ohnmacht fallenden Fans ist das Publikum allerdings raus. Es ist mit seiner Band würdevoll ein wenig gealtert, ohne das Feiern und Tanzen zu verlernen. Auch Singen können die Fans gut. Bei "Ein Kompliment" kann sich die Band ein Stück ausruhen, denn die Menge singt das Lied auch ohne sie.

"New York, Rio, Rosenheim", "Wie lange sollen wir noch warten", "Applaus, Applaus" und "In all den wunderbaren Jahren" fehlten nicht. Aber auch das neue Album "Sturm und Stille", das im Oktober veröffentlicht wurde, kam nicht zu kurz. "Raus in den Rausch" eröffnete das Konzert - eine hymnenhafte Liebeserklärung ans Leben, mit viel Heyhey Yeah und Ohohoho. Viel Applaus erhielt Sänger Peter Brugger für seine Erklärung zur Entstehung des Songs "Zwischen den Welten". Die Band sei gut gelaunt und feiernd im Studio gewesen, um das Album aufzunehmen und habe dann von den Terroranschlägen auf Paris erfahren. "Die Angstmacherei schadet uns allen", sagte er.

Für den Zugabenteil mit ganzen acht Stücken rückten die Sportfreunde zunächst etwas zusammen. Für das Stück "Rotweinflaschengrün" vom neuen Album nahm Schlagzeuger Florian Weber die Akustikgitarre zur Hand und Bassist Rüdiger Linhof setzte sich ans Klavier. Nach fünf Stücken verabschiedet sich die Band und ein guter Teil des Publikums zog zur Garderobe, Ende aus. Doch nicht für die Band. Die kam wieder und spielte weitere drei Lieder. Der letzte Ton von "Auf der guten Seite" verklang dann um 23.13 Uhr.

Dass aus der Band nur Schlagzeuger Florian Weber ein Studium abgeschlossen hat, mit dem er heute jedoch auch nichts anzufangen wisse, wie Sänger Brugger erklärte, ist ein Glück. Und die Fans freuen sich, dass er, Weber und Linhof bereits vor Jahren festgestellt haben, "dass wir nicht geeignet sind für andere Berufe."