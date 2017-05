Depeche Mode in Leipzig - Wo ist die Revolution?

Die Altmeister des Synthie-Pop und Dark Wave sind zurück: 70.000 feierten Depeche Mode auf ihrer "Global Spirit Tour" in Leipzig. Mit dem neuen Album, so schien es, will die Band politischer werden. Doch in einer durch und durch professionellen Show ist kein Platz für spontane Botschaften. Und die Fans? Die suchen ohnehin nach etwas anderem.

Von Oliver Hach

erschienen am 28.05.2017



Leipzig. So sieht das heute aus, wenn "Dark Dave" rausgelassen wird. In rotem Jacket, schwarzer Hose und Glitzerstiefeln stolziert ein 55-Jähriger über die Bühne. Dave Gahan, Oberlippenbart und Stoppeln auf den Wangen, graue Schläfen, leicht ungelenke Bewegungen - erster Eindruck: Der Mann ist alt geworden, und er gibt sich auch keine Mühe, es zu verbergen. "Going Backwards", der erste Titel des neuen Albums "Spirit", erklingt als Intro. "Wir gehen rückwärts, ignorieren die Realitäten", heißt es in dem Song. Dann werden ungezählte Opfer, Satellitenüberwachung in Echtzeit und andere Segnungen der modernen Technologie besungen. Dark Dave und die düstere neue Welt.

Leipzig Festwiese, Samstagabend. Ein Sommertag geht seinem Ende entgegen, 70.000 Menschen warten auf Depeche Mode. Sie haben schon stundenlang geschwitzt. Die Getränkeversorgung - Bier 5 Euro, Wasser 4,50 Euro - ist mit den Massen heillos überfordert. Und es gibt Beschwerden über scharfe Sicherheitsbestimmungen. Rucksäcke sind tabu, größere Ketten ebenso - nicht mal Nietengürtel, einst ein Standard-Accessoire der Fans, dürfen rein. Das Sicherheitskonzept habe so bereits vor dem Manchester-Attentat festgestanden, erklärt die örtliche Konzertagentur und wirbt um Verständnis: Ketten und Nietengürtel erhöhten schließlich die Unfallgefahr beim Crowdsurfing.

Fans, die sich von der Menge auf Händen tragen lassen? Das war bei Depeche Mode früher schon schwierig, und anno 2017 wirkt diese Vorstellung reichlich grotesk. Das Publikum ist mit der Band gealtert. Es sind vor allem diejenigen gekommen, die in den späten Achtzigern Teenager waren. In jener Zeit, als Depeche Mode von unbeschwerten Synthie-Poppern zu Stil-Ikonen der elektronischen Musik reiften - von der Jugend in der DDR verehrt, in ihrer Mode kopiert, aber unerreichbar jenseits des Eisernen Vorhangs.

Die Idole dieser Generation 40 plus haben nun eine neue Platte gemacht, die ziemlich düster daherkommt, die in den Ohren mancher Kritiker sogar pessimistischer klingt als ältere Werke. In einem Interview machte die Band kürzlich deutlich, dass sie Donald Trump für einen gefährlichen Verrückten hält. Man spüre Frust, Verunsicherung und Hilflosigkeit, etwa angesichts des endlosen Sterbens in Syrien. Man wolle die Menschen zum Denken anregen. Das neue Album mit der Single-Auskopplung "Where's the Revolution" sei ein Aufruf, sich zusammenzuraufen und auf den Weg der Vernunft zurückzukehren.

Insofern durfte man gespannt sein, ob diesmal von der Bühne vielleicht doch einmal ein politisches Statement zwischen den Songs zu vernehmen sein würde. Zum siebten Mal spielen Depeche Mode in Leipzig, und bei dem einen oder anderen früheren Konzert hatte man als Kind der DDR die Hoffnung, dass Dave Gahan vielleicht ein paar persönliche Worte an die Menschen richten würde - gerade hier, in der Stadt der friedlichen Revolution. Ein paar Worte an diejenigen, die einst ein Fanleben unter erschwerten Bedingungen führten.

Diesmal nun liegt der fürchterliche Anschlag auf ein Popkonzert in Manchester, im Heimatland der Band, erst wenige Tage zurück. Doch bei Depeche Mode herrscht Business as usual. Außer "Good evening, Leipzig" und "Thank you" wird hier nichts gesprochen. Es gibt keine Überraschungen, nichts Ungeplantes, keine Änderungen in der Setlist, die identisch ist seit dem Tourauftakt am 5. Mai in Stockholm. Eine durch und durch professionelle Show wird abgespult - wenn auch fraglos auf allerhöchstem Niveau. Und, das muss man bewundernd anerkennen: Die Stimme von Dave Gahan ist überhaupt nicht gealtert.

Andächtig und respektvoll verfolgt das Publikum die neuen Stücke, etwa das langsame, schwermütige "Cover me", zu dem ein Schwarzweiß-Video gezeigt wird, in dem der Depeche-Mode-Sänger in einen Astronautenanzug steigt und sich schließlich in einer Raumkapsel im Orbit wieder findet. Zum ersten Mal Gänsehaut erzeugt Martin Gore am Mikrofon in einer Akkustik-Version von "A Question of Lust". Und kurz darauf dann die Klassiker "Everything Counts", "Stripped" und "Enjoy the Silence". Endlich macht Dave einmal Action auf dem Steg im Publikum, und aus tausenden Kehlen schallt es: "Everything counts in large amounts."

Bei "Never let me down again" schließlich schwenken 70.000 ihre Arme im Takt. Endlich haben sie das gefunden, wonach sie suchten. Zurück ist die Erinnerung an eine Zeit, in der man die Schule schwänzte, um die Aufnahmetaste am Kassettenrekorder zu drücken, wenn der Radiosender DT 64 in der Sendung "Duett - Musik für den Rekorder" zuerst die A- und in der Folgewoche die B-Seite des Albums "Black Celebration" sendete. Als der Schulfreund, nach erfolgreichem Ausreiseantrag im Westen, die neue Platte "Music for the Masses" im blauen Vinyl von drüben mitbrachte. Als sich auf jeder Schulparty und Teenie-Disko alles um Dave, Martin, Andy und Alan drehte und die Bravo-Poster von Depeche Mode zu Höchstpreisen gehandelt wurden. Man will an all das erinnert werden an einem solchen Abend, auch wenn sich die Welt längst weiter gedreht hat.

Mit einer grandiosen Inszenierung des Klassikers "Personal Jesus" geht die gut zweistündige Show zu Ende - und man ist letztlich doch wieder versöhnt mit den Helden der eigenen Jugendzeit. Die Revolution ist ausgeblieben. Aber wer wollte hier schon rebellieren?