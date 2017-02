Der Erfolg hat seine Grenze

Der Film "Kundschafter des Friedens" ist ein Kassenschlager. Zumindest im Osten. Dass sich in den alten Bundesländern weniger Menschen für den Stoff interessieren, hat historische Gründe, aber auch demografische - und humoristische.

Von Johanna Eisner

erschienen am 24.02.2017



Chemnitz. Der fiktive Staat Katschekistan ist vielleicht eine postsozialistische Mischung aus Kasachstan, Tadschikistan und Afghanistan - und ein geteiltes Land: Es gibt einen West- und einen Ostteil, und die sollen bald wiedervereint werden. Doch jetzt ist der künftige Präsident verschwunden und mit ihm ein Agent des BND. Ratlosigkeit herrscht beim deutschen Geheimdienst. Eine Geheimwaffe muss her, und die hört sich wirklich verboten an: Man engagiert ausgerechnet Jochen Falk (Henry Hübchen), einen ehemaligen "Kundschafter des Friedens" - so wurden die Auslands-Spione des Ministeriums für Statssicherheit der DDR offiziell genannt. Im Kampf um Ost- und West-Katschekistan beginnt nun auch der Kampf zwischen Stasi und BND. Denn Jochen Falk hat noch eine Rechnung offnen.

Nun klingt Katschekistan nach zauberhaftem Zentralasien, liegt aber unter anderem in Brandenburg an der Havel, wo Teile des Films "Kundschafter des Friedens" gedreht wurden. Tief im Osten, aber ganz so weit muss nicht reisen, wer (post-) sozialistische Tristesse finden will.

Robert Thalheims Spionage-Komödie läuft in der mittlerweile fünften Woche erfolgreich in den Kinos, über 250.000 Zuschauer haben den Film bisher gesehen, laut Verleih ist das "überdurchschnittlich stark". Doch der Erfolg hat Grenzen, oder vielmehr eine: Die verläuft zwischen Ost- und Westdeutschland. Es ist eine geografische Grenze, auch eine ideologische, vielleicht sogar eine demografische. "Gut laufen ist relativ", sagt Frank Beune vom zuständigen Majestic Filmverleih, "aber der Osten ist definitiv stärker. Mittlerweile ist es so, dass wir 80 Prozent der Gesamtbesucher im Osten verzeichnen." Am Startwochenende kletterte der Film unmittelbar auf Platz 1 - in den neuen Bundesländern. In den gesamtdeutschen Charts hingegen rangierte er auf Platz 8 bis 11. Die Marketing-Kampagne sei schon speziell auf den Osten ausgerichtet gewesen, sagt Beune. So feierte der Film in Leipzig gleich in drei Kinos Premiere. "Dass der Unterschied aber so krass ist, hätten wir auch nicht gedacht."

"Kundschafter des Friedens" ist nicht nur ein Film über, es ist vor allem auch ein Film für ehemalige Ossis. Das impliziert bereits der Titel, der Kontextwissen voraussetzt, das nur hat, wer entsprechend sozialisiert wurde. Dass das Interesse an solchen Stoffen in den alten Bundesländern zurückhaltender ausfällt, liegt in der Natur der Geschichte.

An sich dürfte der einseitige Erfolg also keine Überraschung sein: Stasi-Geschichten sind Teil der ostdeutschen Identität und berühren vor allem jene, die davon betroffen waren. Mit "Kundschafter des Friedens" läuft jedoch endlich mal eine Komödie über das bisher filmisch eher düster gezeichnete Kapitel deutscher Geschichte. Die hat es ohnehin ziemlich schwer mit dem Humor. Das Lachen im historischen Kontext bleibt den Deutschen meist (zu Recht) im Halse stecken, was wiederum leider oft zu humoristischen Krampfanfällen führt.

Die DDR jedenfalls wird nach wie vor so stark mit sozialistischer Tristesse assoziiert, dass sich mancher fragt, ob es dort damals überhaupt so etwas wie Farben gab. Auch bei Thalheims Film gibt es Stimmen, die Zweifel darüber äußern, wie und ob man aus so schwerem Stoff so leichte Kost machen kann. Thalheim beweist aber auch: Man kann - muss dabei aber Einschränkungen in der Zielgruppe hinnehmen. Dieser Film ist nichts für die jüngere Generation, die die alten Stasi-Geschichten längst nicht mehr hören kann, die zu sehr in eigene, aktuelle Probleme vertieft ist und mehr mit sich und dem eigenen Netflix-Account zu tun hat, als mit Kino-Klamauk über ausrangierte Spitzen-Spitzel. Dieser Film ist auch nichts für diejenigen, die sich krampfhaft ans dauergraue DDR-Negativbild klammern, weil es eben das Bild ist, das sie gern behalten wollen. "Kundschafter des Friedens" ist mit Gwisdek, Hübchen, Thieme und Glatzeder großartig besetzter Altherren-Humor für ein Publikum, das auch mal in die 15-Uhr-Vorstellung geht, sich noch per Video-Text informiert - und über die eigene Vergangenheit lachen kann.