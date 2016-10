Der Glanz der Goldenen Aue

Anya Triestram zeigt frappierend schöne, ornamentale Drucke im Museum Gunzenhauser, die mittels einer besonderen Technik zu glänzenden Kacheln werden.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 19.10.2016



Chemnitz. "Ich habe dich so lieb, ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken", schrieb einst Joachim Ringelnatz - als hätte er die Kacheln von Anya Triestram gekannt. Die aber sind so schön, dass er sie vielleicht doch nicht verschenken würde. Eigentlich sind es auch keine Ofenkacheln, sondern Linolschnitt-Drucke oder Schabkartons, die sie jedoch mit einem glänzenden Lack überzieht, sodass aus den Blättern scheinbar Kacheln werden. Die ordnet sie zu teilweise riesigen Ornamenten, die Motive aus der Natur aufgreifen, die sie aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang löst und neu ordnet.

Sie sagt über ihre Arbeiten, die im Museum Gunzenhauser in Chemnitz im Rahmen der Ausstellungsreihe "Junge zeitgenössische Kunst aus Sachsen" zu sehen sind: "Inhaltlich beziehe ich mich auf Motive aus dem Wald, kombiniere sie mit gefundenen Formen und wiederhole und spiegele sie, um mein ganz persönliches Gefühl darüber zu äußern. Die Bilder sind teils abstrakt, teils figürlich oder erzählerisch, gehen aber nicht ins Detail und versuchen auch nichts zu verrätseln. Sie sind poetische Variationen einer surrealen Welt zwischen Natur und Ornament."

Ihre Nähe zum dekorativen Ornament, dem sie mittels prägnanter Titel dennoch auch eine inhaltliche Ebene gibt, mag an ihrer Affinität zu Österreich liegen. Seit 2015 ist sie Senior Artist an der Universität für Angewandte Kunst in Wien, ist dort auch künstlerische und technische Leiterin für Holz- und Linolschnitt. Sie lebt und arbeitet in Leipzig und Wien. 1977 im Eichsfeld geboren, studierte sie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig bei Karl-Georg Hirsch, Rolf Münzner und Ulrich Hachulla.

Ihre Arbeiten erinnern jedoch weniger an ihre Lehrer als an Friedensreich Hundertwasser und Gustav Klimt, an den Wiener Jugendstil und an die ausgeprägte Vorliebe für elegant-stilvolle Ausstattungen. Dass dies dennoch nicht langweilig wird, liegt zum einen am fast etwas übertriebenen Glanz ihrer fast dreidimensional wirkenden Kachelbilder, der durch kaum einen Kratzer getrübt ist. Dieser Glanz wirkt mitunter wie ein selbstironisches Lächeln - als würden manche der Bilder sagen: "Wir wollen tatsächlich nur schön sein. Schlimm, oder?" Und es liegt auch an der handwerklichen und kompositorischen Kunstfertigkeit, mit denen die teilweise aus mehreren hundert einzelnen Teilen bestehenden Objekte gearbeitet sind. Anya Triestram lässt sich nicht fangen von allzu viel Symmetrie, durchbricht die Gleichförmigkeit, die Regelmäßigkeit immer wieder, dreht und spiegelt einzelne Motive, die so wie verfremdet wirken. In anderen Arbeiten, die nicht in Chemnitz zu sehen sind, greift sie auch serielle Motive auf und erzählt in ihren Bildern durchaus nicht nur fröhliche Geschichten. In manchen Bildern scheint sie Natur regelrecht zu sezieren, was durchaus Mut erfordert - von der Künstlerin und vom Betrachter. Insofern macht die Ausstellung im Museum Gunzenhauser Lust auf mehr von Anya Triestram. Und wenn Joachim Ringelnatz - oder wer auch immer - wirklich liebt, dann verschenkt er womöglich doch eine dieser Kacheln - weil sie so schön sind und weil sie Glanz nicht nur in die Goldene Aue, sondern auch in die kleinste Hütte bringen.

Die Ausstellung "Goldene Aue" mit Arbeiten von Anya Triestram ist bis zum 20. November 2016 im Chemnitzer Museum Gunzenhauser zu sehen, Di.-So. 11-18 Uhr.