Der Herr Ã¼ber KÃ¶nig und Narr

Der Herr über König und Narr

Heute feiert Klaus Süß seinen 65. Geburtstag. Bekannt wurde der rast-lose Maler, Grafiker und Bildhauer auch mit prächtigen Künstlerbüchern.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 21.09.2016



Chemnitz. "Wo bekomme ich nur so eine Karte her?" Das ganze Frühjahr hat sich Klaus Süß den Kopf darüber zerbrochen. Und es ging nicht um seinen Rentenschein. Der Chemnitzer Künstler war scharf auf eine Eintrittskarte für ein Berliner Konzert der Rockband Rammstein - und die Tickets waren Monate im Voraus vergriffen. Er ergatterte dann doch noch eine. Und so fuhr Süß mit Freunden in die Hauptstadt und ließ sich auf der Waldbühne dröhnende Gitarrenriffs und eine wild lodernde Feuershow der Musiker um die Ohren hauen. Typisch.

Klaus Süß wird heute 65 Jahre alt. Und so wie er keine Volksmusik mag, sondern lieber gute Opern, Ballett und Rock, so wird er heute auch nicht am Stirnende einer Geburtstagstafel Platz nehmen und Buttercremetorte anschneiden. Gerade jetzt blinzelt er wahrscheinlich mit einem Auge träge Richtung Sonne - am Strand seiner Lieblingsinsel Teneriffa. Dort verbringt er seinen Runden. Er wird möglicherweise gerade drüber nachdenken, ob es am Abend Pulpo oder Choco gibt, zwei gern auf den Kanaren aufgetischte Tintenfischarten. Wahrscheinlich lässt er sich beides servieren. Definitiv gibt es dazu einen guten, gekühlten Weißwein. Logisch.

"Was soll ich mir zum Geburtstag schon groß wünschen? Den Erhalt der Gesundheit vielleicht. Ich wüsste nichts, was mir fehlt." Das sagt Klaus Süß und steht schulterzuckend in seinem Atelier im Backsteinloft am Fuße des Chemnitzer Kaßbergs. Sein Arbeitsraum ist proppevoll mit Kunst - mit überlebensgroßen Plastiken, kraftvoll in Holz gehauen; mit quadratmetergroßen Drucken in satten Farben; mit Stapeln an Kunstbüchern, eins fantasievoller gestaltet als das nächste. Dabei laufen gerade zwei Ausstellungen zum Süß'schen Schaffen. In der Chemnitzer Heckart-Galerie sind noch bis Mitte Oktober bunte Druckstöcke schwarz-weißen Grafiken entgegengestellt. In der Dresdner Galerie "Ines Schulz" hängen bis nächsten Monat sogenannte Bootsgeschichten. Die Drucke und Aquarelle zeigen allesamt Motive, in denen Figuren in Kähnen Platz genommen haben. Das Atelier ist trotz dieser Ausstellungen voll. Weil Klaus Süß ein Arbeitstier ist. "Klar gehe ich jeden Tag ins Atelier. Das ist mein Leben", sagt Süß. Es wirkt ein bisschen, als wolle er am liebsten die Augen verdrehen, wie man so eine blöde Frage stellen könne. Macht er aber nicht. Höflich.

Süß ist kein Etepetete-Mensch. Er stammt aus dem Erzgebirge. Aus Crottendorf. Er kam als Sohn eines Bergmanns und einer Schneiderin zur Welt. Er ist gelernter Heizungsmonteur. Für das Studium zum Ingenieur für Luft- und Kältetechnik verschlug es ihn nach Chemnitz. Perspektiven sah er in dieser Branche nicht. "Vielmehr wurde Ende der 1970er-Jahre ein Koordinator des Kulturzirkels der damaligen Karl-Marx-Städter Fritz-Heckert-Werke, gesucht", erinnert sich Klaus Süß. Das war schon eher was für ihn. Künstler kennenlernen, die Galerie der damals legendären Clara-Mosch-Gruppe als Galerist mit Wallehaar und Rauschebart betreuen, mit der eigenen Kunst Geld verdienen. Mutig.

Im Verband Bildender Künstler fand er Aufnahme. Er schnitt zuerst in Linoleum, um seine Kunst abzudrucken. Inzwischen bearbeitet er Holz. "Linol zerlegst du wie Butter. Holz dagegen, das splittert und das ist kantig. Das mag ich", sagt Klaus Süß. Er arbeitet in der Technik der verlorenen Form. Das ist aufwändig, kompliziert, unverzeihlich handwerklichen Fehlern gegenüber. Das mag Süß auch. Für jeden einzelnen Farbton, der später im Druckergebnis zu sehen ist, wird bei dieser Technik das Holz aufs Neue geritzt und gekerbt. So entstehen zum Beispiel jene Bootsgeschichten, die seine derzeitige Ausstellung zieren. Da schippern Könige und Narren, die typischen Süß-Protagonisten, über die Wogen des Lebens. Sie schlemmen und sie philosophieren. Sie lieben, und sie zanken. Sie pantoffelhelden im Spießerhaus oder feiern in Saus und Braus. Alltäglich? Vertraut!

In seinen Bildern, Grafiken und Plastiken erzählt Klaus Süß immer wieder die ewige Geschichte: "Ich komme einfach nicht von ihr los. Die Frauen und die Männer - kann das gut gehen? Ich ahne, es geht bis zum letzten Atemzug." Anstrengend. Aber wunderbar.