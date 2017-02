Der Hüne huldigt der zarten Diseuse

Der Schauspieler Gérard Depardieu hat in den vergangenen Jahren mit vielerlei Schlagzeilen gemacht - am wenigsten mit seiner Kunst. Jetzt zeigt er: Er kann es auch noch anders.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 22.02.2017



Paris. Verbale Ausfälle gegen die Filmfestspiele von Cannes, erklärter Unwille, in Frankreich Steuern zu zahlen, Sympathien für Wladimir Putins Russland bis zur Annahme des Passes mit dem Doppeladler, Ausfälle verschiedenster Art infolge übemäßigen Alkoholkonsums, unfeines Benehmen in einem Flugzeug - die Franzosen mussten sich von ihrem Landsmann, dem Schauspieler Gérard Depardieu in den vergangenen Jahren so einiges bieten lassen.

Jetzt aber bietet der 68-Jährige der Grande Nation wieder etwas - und verneigt sich mit seiner Kunst vor einer der größten Vertreterinnen französischer Kultur des 20. Jahrhunderts: der Chansonsängerin Barbara. Anfang Februar hat der Hüne in einem Pariser Theater neun Konzerte, gegeben, bei denen er rund 20 Chansons der so fragilen wie charismatischen Diseuse neu interpretierte, deren Todestag sich am 24. November zum 20. Mal jährt. Die Anregung dazu kam von Gérard Daguerre, dem langjährigen Pianisten Barbaras, und sie ging wiederum nicht von ungefähr an Depardieu: Denn der hatte 1986 in dem Musiktheater-Werk "Lily Passion" mit Barbara auf der Bühne gestanden. Auch damals mit Daguerre an den Tasten. Eine weitere Variation des in Frankreich populären Sujets von der Schönen und dem Biest, erzählt das Stück doch von der Begegnung zwischen einer Chansonnière und einem Serienmörder. Das Stück war Barbara und Depardieu auf den Leib, genauer: auf die Sing- beziehungsweise Sprechstimme geschrieben worden.

Nun ist Depardieu zwar gelernter Schauspieler, aber kein ausgebildeter Sänger. Das war in Frankreichs Chansonszene allerdings noch nie ein wirklicher Hinderungsgrund für Schauspieler, zum Mikrofon zu greifen: Viele Chansonniers des Landes kamen über die Schauspielerei zur zweiten Muse. Und das funktioniert bei Depardieu, wie eine jetzt beim französischen Label Because (Warner Music Group) herausgebrachte CD mit 13 Titeln dokumentiert, auf recht beeindruckende Weise.