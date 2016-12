Der Jungbrunnen: "With Full Force"

Das sächsische Festival gehört zu den wichtigsten Motoren der aktuellen Sommer-Open-Air-Branche: Vieles, was auf den großen Freilichtbühnen der Republik funktioniert, nahm hier seinen Anfang. 2017 wagt die Hartklang-Veranstaltungsreihe nun einen Neustart - auf dem denkbar günstigsten Gelände!

Von Tim Hofmann

erschienen am 23.12.2016



Mille Petrozza, Kopf der Thrash-Band Kreator, gilt international als einer der einflussreichsten deutschen Metal-Musiker. Und er ist einer der aufgeschlossensten - Genregrenzen gibt es in seinem Kopf nicht. Ergo war er auch nur zu gern bereit, für seine Kumpels der Hip-Hop-Band K.I.Z. 2014 auf der Hauptbühne des Splash!-Festival in Ferropolis ein Gitarrensolo beizusteuern. "Ich hab' ja schon einiges gesehen", sagt Mille: "Aber als ich da oben stand, zwischen diesen Monster-Baggern, da schoss mir nur durch den Kopf: ,Was für ein verdammt geiles Gelände! Hier müsste doch eigentlich ein Metal-Festival stattfinden!'"

Dieser ansich naheliegende Gedanke wird nun real: Das sächsische "With Full Force"-Festival (WFF), bislang auf dem Flugplatz in Roitzschjora bei Delitzsch beheimatet, findet vom 22. bis 24. Juni erstmals in der "Stadt aus Eisen" statt. Erste Bands wie Ministry, Airbourne, Sepultura, Die Kassierer, The Black Dahlia Murder, Equilibrium oder While She Sleeps sind bereits am Start. Das Areal gilt als eines der schönsten Open-Air-Gelände des Landes und steht als bisheriger Austragungsort der prägenden Indie-Reihe "Melt!" sowie des besagten Hip-Hop-Spektakels "Splash!" vor allem für die neue Wohlfühl-Festival-Kultur: Die "Ferropolis"-Halbinsel bei Gräfenhainichen bietet neben einer spektakulären Kulisse aus ausgemusterten Abraum-Baggern perfekte Badestrände, Duschen, feste Toiletten und einem befestigten Bühnenplatz, der in der Sonne nicht staubt und bei Regen keinen metertiefen Matsch bildet. Open-Air-Besucher haben sich heutzutage bei aller Liebe zum archaischen Draußen-Spaß an einige übliche Annehmlichkeiten gewöhnt.

Das "Full Force" ist dagegen vor allem Fan-Festival - mit der Kernkompetenz auf einer stimmigen Bandauswahl. Seinen urigen Geländecharme hatte es seit seiner Gründung 1994 im Stadtpark Werdau behalten - und auch, wenn der "Budenzauber" der Branche am Flugplatz-Acker von Roitschjora nicht vorbeigegangen war, schlug das Herz des Fullforce im Geist von des urigen Ausklink-Gedankens von Ur-Festivals wie dem Dynamo, bei dem WLAN und Geldautomaten eher wie Eindringlinge wirkten: Verkaufsstände und Duschen waren provisorische Nebensachen, im Wesen ging es um die Musik. Und bei der hatte das With Full Force eine nicht zu unterschätzende Vorreiter-Rolle. Diese auf dem alten Acker über zwei Jahrzehnte aufrecht zu halten war nur möglich, weil die Macher von der Chemnitzer Agentur "In Move" und dem Zwickauer Verein "Rock Life" nie den Draht zu den Fans verloren haben.

Als das Festival an den Start ging, war die Musikszene quasi in Schubladen erstarrt - jeder hörte sein Ding und mochte nicht hören, was im Genre nebenan zu hören war. In Werdau wurden, erstmals in Deutschland und nach holländischem Dynamo-Vorbild, erstmals Hardcore, Punk, Metal andere Außenseiter-Klänge gemixt. Das erste Programm mit Bands von Napalm Death bis Sick Of It All zeichnete damals selbst vielen Untergrund-Konzertgängern ein Fragezeichen ins Gesicht - bei den großen Veranstaltern landeten solche Bands damals ungehört eh im Papierkorb. Doch der Mix funktioniert überraschend prächtig, die Reihe wuchs rasch, musste im dritten Jahr auf den Flugplatz nach Zwickau umziehen und lieferte zwei essenzielle Erkenntnisse: Erstens, dass man als Szenemensch in der Nachbarszene wunderbare Entdeckungen machen kann und sich keineswegs auf einen bestimmten "Spirit" festlegen muss. Warum nicht alles hören, was gefällt - erst recht, wenn man nur im Detail, nicht aber vom Wesen her anders tickt? Und zweitens, dass die so addierte Summe der Subkultur-Untergründe eine Fanmenge ergibt, die oft die von vermeintlich bekannten Stars übertrifft.

Die Macher großer Reihen wie "Rock am Ring" oder eingefleischter Schubladen-Festivals wurden auf dem With Full Force hellhörig - und adaptierten das Prinzip der Öffnung in den letzten Jahren allesamt. Viele Gruppen, die ihre ersten Fanscharen auf dem WFF einsammelten, gehören heute zu den Zugpferden vieler Großfestivals - was die Spürnasen aus Sachsen ehrt, sie allerdings auch unter Druck setzt: Immer wieder müssen sie Neues finden. Dass das über so lange Jahre immer wieder gelang, ist eine oft unterschätzte und vor allem kulturelle Leistung! Denn dem "With Full Force" sind nicht immer wieder Husarenstücke der Subkultur gelungen wie etwa 1995 die Live-Präsentation des epochalen Tiamat-Albums "Wildhoney", das erste Deutschland-Konzert der amerikanischen Mosh-Legende S.O.D. im Jahr 1997, die Wiedervereinigungsfeier der genreprägenden Deutschen Thrasher Destruction 1999, im gleichen Jahr das erste Konzert von Iron Maiden nach der Wiedervereinigung mit Sänger Bruce Dickinson: Viele markante Band haben überhaut wichtige Grundpfeiler ihres heutigen Erfolges auf dem Fullforce-Acker gelegt. Etwa:

Volbeat Die Band wurde WFF-Mitorganisator Sven Borges von einem Freund empfohlen, als sie gerade ein paar tausend CDs verkaufte. Der bekam das Debüt "The Strength/The Sound/The Songs" aber nicht mehr aus dem CD-Player und holte Volbeat 2006 auf die Zeltbühne nach Roitschjora. Dort schlugen sie so ein, dass die Veranstalter die Dänen sofort für das Folgejahr auf die Hauptbühne buchte - danach wurde Volbeat zu einer der gefragtesten Festival-Headliner Europas.

Rammstein Die Berliner und ihre Feuershow waren 1997 vor der Veröffentlichung ihres Durchbruchs-Albums "Sehnsucht" einerseits kontrovers diskutierter Untergrund-Stoff - andererseits galt vielen Hartklangfans "Engel" bereits als Pop. Ihre Headliner-Show auf dem WFF dieses Jahres war daher reichlich riskant - und das erste richtig große Event, auf die Band spielte. Der Rest? Ist bekanntlich Rock-Geschichte!

Heaven Shall Burn Die thüringischen Brachial-Metalcorer sind heute eine europaweite Trumpfkarte für Festival-Vollbedienung von "Highfield" bis "Rock am Ring", die quasi vom WFF "großgezogen" wurde: 2004 durften die Saalfelder als Opener ran - und standen nach vier Auftritten als absoluten Lieblingsband des Publikums auf der Hauptbühne.

Hatebreed Den Amerikanern erging es ähnlich: Die meisten ihrer anfansg seltenen Deutschlandshows spielten die Mosh-Könige beim WFF, wo sie sich von der Kleinbühne bis zum heute allerorts gefragten Headliner beeindruckend aufpumpen konnten.

Manowar Die Metal-Giganten aus Amerika waren irgendwann so gefragt, dass die Festival-Offerten ausschlugen und ihre eigene Open-Air-Reihe erfanden. Blut geleckt haben sie aber auf dem With Full Force, wo die "Kings of Metal" 1997 ihr erstes Open Air Festival überhaupt absolvierten - zu einer Zeit, als das Potenzial der Gruppe in diesem Ausmaß alles andere als feststand!

Beatsteaks Als Fans des WFF war es für die Berliner ein Band-Meilenstein, 1999 dort als Vorband antreten zu dürfen. Doch die für das Festival vergleichsweise "weichen" Jungs lernten, wie man ein Publikum auf sich einschießt: Mittlerweile sind die Beatsteaks eine der größten deutschen Genre-Bands.

Slayer Die Ami-Thrasher galten 1998 als legendär, aber doch etwas altehrwürdig - und zerlegten mit einem der besten Headliner-Gigs das WFF-Publikum auf unfassbar intensive Weise. Der Gig katapultierte das Quartett zurück in die allererste Liga - und auf den Wunschzettel vieler anderer Festivals.

Broilers Als Oi!-Farbtupfer debütiere die Gruppe 2008 auf dem WFF und setzt eine so deutliche Marke als grandioses Live-Ensemble, dass sie in den Folgejahren im Billing höher und höher stieg - und schließlich auf den ganz großen Bühnen des Landes landete.

Bring Me The Horizon Die Briten sind heute eine europäischer Ausnahme-Erscheinung, deren wüst-sympathischen Krachcore 2009 kein Mensch kannt - außer dem Publikum des WFF!

www.withfullforce.de