Der SÃ¤nger der schmerzenden Seele

Der Sänger der schmerzenden Seele

Van Morrison beweist auf der Freilichtbühne Junge Garde in Dresden, dass er noch immer einer der besten Rocksänger ist - und dafür eigentlich kein Publikum braucht.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 09.09.2016



Dresden. Am Ende sagt Van Morrison ein paar Mal hastig "Danke, danke ..." und verschwindet hinter der Bühne, während seine Band den alten Hit "Gloria" mit einigen improvisierten Soli im Freistil lange und glorios ausklingen lässt, als wollte sie sagen: "So hätten wir auch spielen können."

Musste sie aber nicht, sollte sie nicht, durfte sie nicht. Van Morrison, Perfektionist, begnadeter Soulsänger mit extremem Lampenfieber und publikumsscheu wie kaum ein anderer der Rockstars seiner Generation, kommt vom ersten Ton bei "Moondance" im Schein des zunehmenden Mondes konzentriert ans Mikrofon, fordert diese Konzentration auch immer wieder mal von seinen Mitmusikern. Anders als bei früheren großen Besetzungen, ist die hervorragende Band mit Bass, Gitarre, Schlagzeug, Keyboards und einer Backgroundsängerin auf das Nötigste reduziert und perfekt eingespielt. Sie swingt, vereint mit fließenden Übergängen Rock 'n' Roll, Rhythm&Blues, Jazz und Folk luftig, professionell und engagiert miteinander. Van Morrison selbst greift ab und an zu Saxophon, Gitarre, Mundharmonika - ansonsten singt er. Das ist sein Job - und in "Why Must I Always Explain?" fragt er, "Warum muss ich das immer erklären?" Muss er nicht. Für Van The Man, 1945 als George Ivan Morrison in Belfast geboren, schon in jungen Jahren mit der Gruppe Them berühmt geworden, ist Rockmusik keine Form der Kommunikation mit dem Publikum, sondern eher eine Art der Selbstvergewisserung. Zwar hastet er manchmal ein bisschen gar zu schnell von Song zu Song - es bleibt kaum Zeit zum Applaudieren für das aufmerksame Publikum in der zu etwa zwei Dritteln gefüllten Freilichtbühne Junge Garde am Donnerstagabend oder die Gefühle vom flackernden Fackellicht im poetischen "Carrying a Torch" auf das fordernd-bittende "Think Twice Before You Go" umzustellen. Und doch wirkt dies bei Van Morrison nicht unsympathisch oder abweisend, eher mystisch und geheimnisvoll, als lebe er während des Konzerts in seiner eigenen, fast hermetisch geschlossenen Welt, was sein unspektakuläres Outfit mit Anzug, Hut und Sonnenbrille noch unterstreicht. Viele Songs singt er schneller als früher, wodurch ihm auch selbst die Zeit fehlt, jedes Gefühl im Gesang auszuloten; die Pausen zwischen den Liedern sind kürzer als auf einer Platte. Dennoch steht Van Morrison wie ein Fels in der Brandung, um den das Leben mit all seinen Hoffnungen, Enttäuschungen, mit Glücksgefühlen und Trauer tobt. In seinen besten Momenten zeigt er, dass er noch immer einer der begnadetsten Soulsänger des Planeten ist und, wenn er wollte, Einkaufslisten oder Telefonbücher allein mit seiner Stimme vertonen könnte. Statt dessen intoniert er eine Art beseelte Kurzversion von "In The Garden" und lässt keinen Zweifel daran, dass die Schlussworte "No Guru, No Me-thod, No Teacher" zusammenfassen, was er nicht sein möchte und nicht ist. Und spätestens diese Zeilen lassen den Zuhörer mit einem Gefühl der Gänsehaut verstehen, dass dieser Mann in seinen Liedern etwas gibt und preisgibt, das er anders weder sagen könnte noch wollte. Dem setzt nur noch das abschließende "Gloria" den gebührenden Heiligenschein auf, mit dem das Konzert nach wie meist 90 Minuten endet. Van Morrison ist nicht, wie bei anderen Shows, schon nach einer Stunde wortlos gegangen, um Zugaben bittet das Publikum gar nicht erst. Das ist in diesem Falle vielleicht auch eine Art von Respekt. Und den hat Van Morrison verdient.