Der Saiten-Visionär

Mit der Marke Framus stellte der sudetendeutsche Unternehmer Fred Wilfer in den 60ern die größte Gitarrenfabrik Europas auf die Beine. Am Montag wäre der Instrumentenbau-Pionier 100 Jahre alt geworden.

Von Christian Hoyer

erschienen am 02.01.2017



Schönbach/Markneukirchen. Bereits mit 28 war der Sudetendeutsche Fred Wilfer ein weitsichtiger Mann: Als er nach dem Zweiten Weltkrieg von den Umsiedlungsplänen der Alliierten für Deutsche in Böhmen hörte, ergriff er selbst die Initiative: Mit der bayerischen Staatsregierung verhandelte er für 1946 die Ansiedlung der Geigenbauer aus seiner Stadt im Raum Erlangen, um zu verhindern, dass die Handwerker der Branche der Sowjetischen Besatzungszone zugeschlagen wurden - was mit dem ursprünglich amerikanisch besetzen Vogtland und seinem Teil des "Musikwinkels" ja kurz darauf passierte.

Wilfer, der am Montag 100 Jahre alt geworden wäre, spielte damit eine zentrale Rolle für den Aufbau der Musikinstrumenten-Industrie in Bayern. Geboren wurde er in Waltersgrün, einem Egerländer Dorf nahe Schönbach (Luby, bei Cheb) im böhmischen Teil des "Musikwinkels". Seine am 1. Januar 1946 gegründete "Fränkische Musikinstrumenten-Erzeugung", kurz "Framus", gilt als erstes sudetendeutsches Unternehmen in Bayern - Wilfers Bemühungen um Zuzugsgenehmigungen, Wohnungszuweisungen, Mobiliar, Rohmaterial und den Vertrieb ermöglichten jedoch vielen Schönbacher Familien einen Neubeginn in Franken und stellen die unmittelbare Vorgeschichte zur Entstehung des fränkischen Zentrums für Musikinstrumentenbau in Bubenreuth ab 1949 dar.

Fred Wilfers "Framus"wurde bald zu einem Weltbegriff. Die Fabrik avancierte spätestens seit Anfang der 1960er Jahre zur größten europäischen Gitarrenfabrik, zu Spitzenzeiten wurden dort jährlich etwa 150.000 Saiteninstrumente mit dem Label "Framus. Built in the Heart of Bavaria" gebaut. Bekannt wurde vor allem die Gitarrenmarke - das Sortiment reichte jedoch von Geigen, Celli und Kontrabässen über Banjos, Mandolinen, Ukulelen, Zithern bis hin zu Tonabnehmern und Verstärkern.

Die Ende der 60er aufkommende Konkurrenz japanischer Billig-Instrumente setzte den europäischen Herstellern jedoch schwer zu: Während amerikanische Gitarrenschmieden sich das obere Segment der Luxusinstrumente sicherten, versuchte Wilfer den Kampf mit den japanischen Herstellern um die unteren Preissegmente - den er angesichts der Produktionskosten in Deutschland nicht gewinnen konnte. Zu spät schwenkte Framus auf die Produktion hochwertiger Musikinstrumente um. Schulden durch den Aufbau eigener Vertriebsorganisationen in England und Nordamerika taten ihr Übriges: Mitte der 70er ging Framus pleite. Fred Wilfer gelang es danach nicht mehr, in der Musikbranche Fuß zu fassen - doch er erlebte Aufstieg und Erfolg seines Sohnes Hans-Peter Wilfer mit, der 1982 in Pretzfeld einen Neuanfang mit seiner Marke Warwick wagte. Dem Kleinbetrieb gelang es, sich mit Edelbässen auf dem Weltmarkt einen festen Stand zu verschaffen. 1995 entschied sich Hans-Peter Wilfer dazu, den Firmensitz nach Markneukirchen zu verlagern - zurück in den Musikwinkel. Dort baute er Warwick zum Weltmarktführer im Edelbass-Segment aus - und belebte auch Framus als vogtländische Gitarrenmarke neu. Eine schwere Erkrankung Fred Wilfers veranlasste seinen Sohn, ihn nach Markneukirchen zu holen: Der Instrumentenbau-Pionier verstarb dort am 29. Dezember 1996. Ein firmeneigenes "Framus"- Museum präsentiert heute in einer Gründerzeitvilla die Modellvielfalt der Marke und dokumentiert die Zusammenarbeit mit den großen Musikern der Zeit seit 1946.

www.framus-vintage.de