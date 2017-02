Der Verdeutschlicher

Wer war der Mann, Macher und Mönch, der vor 500 Jahren die Reformation auslöste? Die "Freie Presse" zeigt bis zum Jubiläum des historischen Thesenanschlags am 31. Oktober zu jedem Monatsende eine andere Facette Martin Luthers. Heute: Wie das Wort zur Waffe wurde.

Von Tim Hofmann

erschienen am 24.02.2017



Mainz/Nordhausen. In seinen Kinderschuhen hatte der Buchdruck das gleiche Problem wie alle neuen Medien vor und nach ihm: Die passenden Inhalte müssen noch gemacht werden - und damit sieht auch eine technologisch revolutionäre Sensation erst einmal so alt aus, dass ihr Nutzen nicht sofort einleuchtet. Die allererste Tonaufzeichnung? Das vor Geknister kaum zu erahnende Kinderlied "Mary Had A Little Lamb". Der erste transatlantische Funkspruch? Die drei Piepser eines gemorsten "S". Das erste elektrisch übertragene Fernsehbild? Ein vom Müll geklaubter Puppenkopf. Und die erste online gestellte Internet-Seite? Eine kryptische Gebrauchsanweisung.

Der Goldschmied Johannes Gutenberg hatte da Mitte des 15. Jahrhunderts beim Ersteinsatz seiner frisch erfundenen beweglichen Druckletter mit der Bibel zwar Gewichtigeres zu bieten, doch der Schein trügt: Bücher waren damals zur Speicherung von Wissen da. Selbst viele Herrscher der Zeit konnten nicht lesen, und die Schreiber in den Klöstern waren keine Autoren, sondern Handwerker, die die Texte kopierten, die einige wenige Denker zu Pergament gebracht hatten - vor allem, um sie in Bibliotheken zu lagern: Eine Verbreitung war weder vorgesehen noch sonderlich erwünscht. Als Martin Luther knapp 100 Jahre nach Gutenberg seine berühmte Bibelübersetzung anfertigte, gab es im "Heiligen Römischen Reich deutscher Nation" nicht einmal 100 Druckwerkstätten, jede davon allenfalls in der Lage, von einem Schriftstück in ein paar Tagen rund 200, 300 Kopien herzustellen. Wozu auch mehr? Das meiste, was damals in deutschen Landen gedruckt wurde, waren lateinische Formulare für die Kirche. Wäre der Buchdruck das Internet, so loggte sich der Reformator also ein, als höchstens Universitäten über Online-fähige Rechner verfügten, verbunden über klapprige 26k-Modems. Doch das Werkzeug stand bereit, und das Interesse einer breiteren Bevölkerungsschicht war geweckt: In der vorindustriellen Renaissance bildete sich aus einer wachsenden Schicht von Kaufleuten, Handwerkern und Beamten ein Bürgertum, das sich seinen Wohlstand ohne Adelsmechanismen erwirtschaften musste und den Wert von Bildung erkannte. Lesen wurde immer weniger elitär. Amerika war entdeckt, und aus immer mehr Bergwerken heraus wurde Metall für immer aufwendigere Gerätschaften gegossen. Das Mittelalter endete.

Bis dato wurde jedoch vor allem entziffert: Listen allenfalls, einzelne Sätze. Und selbst, wenn man hätte einfach in die Bibliotheken der Klöster gehen können, wären die dortigen Folianten kaum konsumierbar gewesen. Was ja auch den Wert der lange vor Luther vorhandenen deutschsprachigen Bibel schmälerte: Deren Urheber hatten vor allem den lateinischen Text 1:1 übertragen und damit nur schwer greifbare Ungetüme geschaffen. Hier kommt nun der Reformator ins Spiel: Luther war einer der ersten Denker, der Sprache als ein lebendiges Werkzeug begriff und sie mit großem Talent nutzte, um Gedachtes auch fassbar zu machen - das Wort war in den gelehrten Kreisen seiner Zeit doch vor allem ein Code, der Gleichgestellte untereinander identifizierte. So einfach, wie es das heute sprichwörtliche "dem Volk aufs Maul schauen" andeutet, war das indes nicht: Anders als heute, wo Sprecher auf einen reichen Wortschatz zurückgreifen können, um ihn dann immer neu zu verbiegen, war die Rede des Volkes zu Luthers Zeiten von vergleichsweise wenigen Begriffen geprägt: Luther konnte daher seine komplexe Gedankenwelt nicht einfach populistisch "herunterbrechen", sondern musste für viele Sachverhalte Worte erfinden. So gelten der "Schandfleck", der "Gewissensbiss" oder die "Feuertaufe" als seine Kreationen - ebenso Metaphern wie "die Zähne zusammenbeißen", "etwas ausposaunen", "auf Sand bauen" oder "im Dunkeln tappen". Deutsch wurde deutlich.

Gerade deswegen ist es etwas befremdlich, wenn Luther-Verehrer versuchen, ein "heutiges Deutsch" als Erfindung des Reformators darzustellen - war er es doch gerade, der die Sprache als starres Gebilde ablehnte, sondern sie als lebenden Fluss verstand, der das Leben, das Denken abbilden sollte. Ein Fluss, in dessen Uferschlamm jede Zeit, segensreich oder unsäglich, ihre Wortspuren hinterlässt. Hilfreich für diese Öffnung war, dass Luther als Mutter- und Heimatdialekt im auch sprachlich noch zersplitterten deutschen Reich seiner Zeit das Ostmitteldeutsche sprach, in dem sich die Zungen des Nordens und Südens bereits teilweise mischten, sodass es recht weit verständlich war.

Und nun kommt die fast beispiellose Produktivität des Mannes ins Spiel: Luther verfasste eine Unmenge von Schriften. Berühmt ist vor allem seine Bibel-Übersetzung - aber es gab kaum ein Thema der Zeit, zu dem der Reformator sich nicht ausführlich äußerte. Zum einen, weil seine Meinung in den Zeiten des Umbruchs ein gefragtes Gut war - zum anderen, weil er über das nötige Sendungsbewusstsein verfügte, das ihm der Glaube verlieh, niemand geringeres als Gott spreche aus seinen Worten und Gedanken. Für die Forschung ist diese Textflut ein Segen - nur wenige historische Persönlichkeiten lassen sich heute noch so tief in die Karten sehen. Selbst seine eigene Krankengeschichte, jedes seiner vielen Leiden hielt Luther akribisch fest - sodass man heute ziemlich sicher sagen kann, dass er vor allem in jungen Jahren an depressiven Phasen litt, was ihm die in seiner Theologie verankerte Vorstellung einer "Hölle auf Erden" geprägt haben dürfte, die jeder Mensch durchleiden müsse, um sich erst dann, gebrochen und frei von jedem Selbstbewusstsein, Gott wirklich öffnen zu können.

Luther war in dieser Weise offen, und das nahm ihm wohl auch den Respekt der Zeit für das wichtigste Buch der Christenheit: die Bibel. Denn diese vermeintlich heilige Schrift war in der Vor-Luther-Zeit keinesfalls zum Lesen gedacht - es galt daher als einigermaßen unerhörter Vorgang, dass der gebürtige Eislebener sich als junger Mönch in der Klosterbibliothek ein Exemplar griff, um den Text selbst zu studieren. Wollte man im Mittelalter wissen, was das "Buch der Bücher" sagte, hatte man einen Gelehrten zu fragen - der seine Kentnisse über den Bibeltext nicht selten selbst nur indirekt vermittelt bekommen hatte. Nun war die Debatte darüber, wie wörtlich das Wort Gottes zu nehmen sei, auch unter Theologen und Philosophen der damaligen Zeit nicht neu. Immerhin hatte man es mit einem über tausend Jahre alten Text zu tun, aufgeschrieben von Menschen und übersetzt aus dem Hebräischen und Griechischen in das damals übliche Kirchenlatein. Dennoch war man doch vorrangig der Überzeugung, die Bibel vor allem mit größter Akribie behandeln zu müssen - verstand man etwas nicht, so war Gott eben unergründlich.

Das sah Luther anders. Aus seiner Sicht war die Bibel keinesfalls wörtlich für den Alltag auszulegen, sondern interpretationsbedürftig, und zwar aus einer direkten Verbindung des Menschen zu Gott. Also machte er sich ans Werk - und übersetzte das Neue und Alte Testament nicht einfach, sondern gab ihm vor allem seinen eigenen Sinn - und damit, so sah er es jedenfalls, den eigentlichen Sinn Gottes.

Das war ein Zündfunke, der die Druckerpressen in ganz Europa auf Hochtouren brachte. Denn Luther lieferte als einer der ersten, was das neue Medium benötigte: lesbare, verständliche Texte, die den enthaltenen Gedanken-Sprengstoff auch freisetzen konnten. Luther schüttelte das Risiko ab, auch mal falsch zu liegen, und schrieb. Bedenkenswertes wie Bedenkliches. Denn die Wahrheit, so fand er, könne der Mensch allein sowieso nicht erkennen. Es war ergo nicht das Ziel des Reformators, ein neues Medium zu protegieren - ihm war daran gelegen, seine neue Theologie, sein neues Verständnis von Gott zu verbreiten. Die Druckerpresse kam Luther aber vor allem gelegen, weil er seinen Diskurs erstmals weit über die damals üblichen akademischen Kreise tragen wolle. Und Luther kam auch der Presse gelegen: Seine Schriften zählten zu den ersten Bestsellern und wurden nicht nur offiziell aufgelegt, sondern vielfach auch raubkopiert. Dass Luther sich dabei oft einer derben Sprache bediente, machte die Sache ebenso spannend wie die enorme Spannweite der Gedanken des Reformators: Mochte dieser auch theologisch mit seinen revolutionären Gedanken weit vorn gewesen sein, so traf er doch mit vielen simplen Ansichten genau den stets vorhandenen Geist des Gestern, sei es mit seinem Frauen- und Judenhass oder seinem Hexen- und Aberglauben.

Dabei musste es natürlich zu Missverständnissen kommen: Das Bürgertum ging bereitwillig durch die von Luther aufgestoßene Tür, aber nicht nur auf seinem Weg. Das Wort "Freiheit" wurde ganz schnell im Wortsinn verstanden - man machte sich ganz frei seine eigenen Gedanken, frei von den Zwängen einer streng geregelten religiösen Tradition. Dabei wollte der Reformator eigentlich zurück - zu einem sehr fundamentalen Gottglauben. Daher trennt die Theologie Luthers hart zwischen Welt und Geist: Erstere ist untergeordnet, und zweiterer kann auf keinen Fall frei sein. Die Idee einer Selbstbestimmung lehnte Luther ab. Er sah den Menschen als fremdgesteuert - unfähig gar, zwischen göttlichem und teuflischem Wirken zu unterscheiden. Seine einzige Chance ist es, sich selbst zu brechen, um dann zu hoffen, als leerer Geist von Gott gefüllt zu werden. Frei werden, indem man seine Freiheit aufgibt? Ein verwirrendes Konstrukt, dessen Kernwiderspruch auch dann bleibt, wenn einfache Worte ihn zu vernebeln suchen.