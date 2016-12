Der entfesselte Mensch

Otto Dix gilt als einer der bedeutendsten deutschen Maler des 20. Jahrhunderts: Heute vor 125 Jahren wurde er in Gera geboren. Die Spuren seines Lebens entdeckt man aber am besten in Chemnitz, wo eine der wichtigsten Dix-Sammlungen des Landes bewahrt wird: Bilder zwischen Kriegsgrauen und Aufbruchs-Hoffnung.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz. Eine Nische im Chemnitzer Museum Gunzenhauser ist ganz aktuell Selbstporträts von Otto Dix gewidmet: Schon der junge Mann blickt ernst und zu irgendetwas entschlossen: "Ich Dix bin das A und O" ist ein Blatt aus dem Jahr 1919 unbescheiden betitelt. In einer Lithographie aus dem Jahr 1922 schaut er böse und scharf in eine Welt, die böse war und nicht besser wurde. 1968 zeichnet er ein "Selbstbildnis als Totenkopf".

Der Tod hat Otto Dix ein Leben lang begleitet. Geboren am 2. Dezember in Untermhaus bei Gera, wo städtische Kunstsammlung und das gerade sanierte Otto-Dix-Haus an den Künstler erinnern, entdeckte er früh sein Talent. Volksschule, Lehre als Dekorationsmaler, Kunstgewerbeschule in Dresden. 1915 zieht er in den Ersten Weltkrieg. Sein Schlüsselerlebnis: "Der Krieg - ist eben was so Viehmäßiges: Hunger, Läuse, Schlamm, diese wahnsinnigen Geräusche... Der Krieg war eine scheußliche Sache, aber trotzdem etwas Gewaltiges. Das durfte ich auf keinen Fall versäumen. Man muss den Menschen in diesem entfesselten Zustand erlebt haben, um etwas über den Menschen zu wissen", sagt er 1961 in einem Interview.

Von nun an wusste Otto Dix etwas über den Menschen - und er malte, was er sah und was er wusste: den Krieg selbst in Gemälden, einem erschütternden Radier-Zyklus, in einem gewaltigen Triptychon, das sich in Dresden befindet; die Nachkriegsgesellschaft der Weimarer Republik, Kriegskrüppel, bigotte Kriegsgewinnler, den entfesselten Menschen eben, der - nach Karl Kraus - das "Ende der Menschheit" gesehen hatte. Seine Porträts spiegeln diese Zeit wohl bis heute am berührendsten wider. Es mag Dix, der sich selbst als eher unpolitischen Künstler sah, nicht so sehr um Zeitkritik als vielmehr um die Wahrhaftigkeit seiner Zeit gegangen sein. Er ließ sich nicht bestechen vom schönen oder hässlichen Schein. Die als verführerische Schönheit geltende Tänzerin Anita Berber, die nur 29 wurde (das Gemälde ist im Kunstmuseum Stuttgart zu sehen) malte er als alte, ausgelaugte Frau - er hatte gesehen, dass hier ein Leben vor der Zeit verbrannte.

Auch die Porträts im Museum Gunzenhauser erzählen mehr von ihrer Zeit als dass sie nur die Namen von Personen nennen. Zwar bescheinigte der Kunstkritiker Carl Einstein 1928: "Diese Malerei wird zu dämonischem Genrebild auffliegen, wenn sie nicht mehr vom aktuellen Jetzt verteidigt wird; oder das Formale müsste stärker werden als die Aktualität eindringlicher Reportage... Vielleicht ist man im Herzen malender Reaktionär am linken Motiv." Doch da sich die Zeiten, nicht aber die Menschen geändert haben, brauchen Dix' Bilder nicht das Damals, um im Heute zu wirken. Die Nazis jedenfalls erteilten dem Künstler Ausstellungsverbot, entließen ihn aus seinem Lehramt an der Kunstakademie Dresden wegen "Verletzung des sittlichen Gefühls und Zersetzung des Wehrwillens des deutschen Volkes" und diffamierten ihn in der Ausstellung "Entartete Kunst". Doch Dix wollte nicht emigrieren. "Flucht ist immer falsch", sagte er später. Er kämpfte nicht offen gegen den Faschismus - Dix fand den Ort seiner inneren Emigration in Hemmenhofen am Bodensee, wo er ab 1936 wohnte.

Der größte Schatz des Museums Gunzenhauser sind die Werke aus jener Zeit. Dix änderte seinen Stil radikal, wohl auch, weil ihm die Inspiration der Großstadt fehlte. Er malte symbolistische Landschaften, die durchaus auch die dunkle Zeit des Nationalsozialismus kommentieren. Der Dresdener Kunsthistoriker Rainer Beck sieht denn auch keinen Bruch in Dix' Schaffen. Das Werk nach 1933 bewahre "seine distanzierte Analytik, sein Sichtbarmachen des Abgründigen, sein Herausfiltern der Wahrheit im Extrem, aber auch eine damit einhergehende unendliche Sensibilität".

Gerade unter diesem Aspekt sind die Arbeiten aus der Zeit der inneren Emigration einen entdeckungsreichen, neuen Blick wert, bilden sie doch gleichsam einen stetigen Gegenpol zum entfesselten Menschen der Vergangenheit und Gegenwart.

Ohnehin beherbergt das Gunzenhauser mit 370 Werken eine der größten Dix-Sammlungen - Bilder, die oft angefragt, aber nicht immer verliehen werden, wie Museumschefin Anja Richter sagt. Einige Arbeiten aus Chemnitzer Beständen sind derzeit in Colmar zu sehen, wo Dix 1945 in Kriegsgefangenschaft war. Für 2018 plant Anja Richter eine große Ausstellung in Chemnitz, in der der gesamte Dix-Bestand gezeigt werden soll - ein Jahr vor dem 50. Todestag von Otto Dix. Der Maler starb am 25. Juli 1969 in Singen.

