Der harte Machtmensch wird als Vater ganz weich

Das Jugendstück "Big Deal?" von David S. Craig hatte jetzt Premiere in Zwickau. Es zeigt auf, wo sich elterliche Liebe gegen die Neigungen der eigenen Kinder richten muss.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 13.03.2017



Zwickau. Was tut der Vater eines 16-Jährigen, der seit Jahren beobachtet, wie sein einziges Kind - "dieses unglaublich helle Köpfchen" sich verändert und zu etwas anderem wird? Was unternimmt man, wenn man glaubt, das Kind an die Drogen zu verlieren? Jeff Dolin (Michael Schramm) ruft die Polizei, die die Party seines Sohnes Trent (Marcel Kaiser) stürmt, Marihuanapäckchen beschlagnahmt und den Sprössling in Handschellen abführt.

"Etwas Entsetzlicheres habe ich in meinem Leben noch nie erlebt", beichtet er dem Sohn bei einem Gespräch, das nur dank Drogenberaterin Alex (Anja Schreiber) überhaupt möglich wird. Denn der kluge und redegewandte Junge sieht seinen Vater als "Verräter" und will eine Entschuldigung. Er nehme doch keine Drogen. Marihuana sei ein Kraut, und Kräuter seien etwas Natürliches, meint Trent. "Wasser ist auch etwas Natürliches, aber dennoch kannst du darin ertrinken", sagt die Drogenberaterin. Hätte er Macht, würde er mit allem Nachdruck dafür plädieren, dass Drogenverbot verboten wird, sagt der Schüler, der seinen Konsum mit dem Verkauf von Haschisch finanziert.

"Die einzige Macht, die wir haben ist die über uns selbst", sagt die Frau, die sich als jugendliche Drogenkonsumentin bei der Wahl zwischen den Lebensperspektiven "beschissen" und "anstrengend" für Letzteres entschieden hat. Als Trent ihr anfangs vorwirft: "Sie haben gar keine Ahnung, was da draußen abgeht", täuscht er sich gewaltig: Sie weiß ganz genau, wie das Zimmer in der Notunterkunft von innen aussieht, das der Jugendliche jetzt bewohnt. Sie kennt auch die Ängste und Sorgen des 16-Jährigen aus eigener Erfahrung. Sie nimmt ihn ernst. Sie stellt auch "Gesprächsregeln" auf zwischen Vater und Sohn auf. Die wichtigste: "Nicht brüllen!"

Michael Schramm, der im Jungendstück "Big Deal?" des Kanadiers David S. Craig in der Inszenierung des Theaters Plauen-Zwickau den Vater spielt, lässt seinen Protagonisten Jeff Dolin in 85 Spielminuten eine tiefe Metamorphose vollziehen. Bei der öffnet sich die scheinbar undurchdringliche Schale des Macht-Menschen ein Stück, und zum Vorschein kommt ein ganz weicher Kern - mit all seinen Ängsten und seiner ganzen Ohnmacht. Marcel Kaiser zeigt als Trent sehr beeindruckend die ganze Gefühlswelt seines Helden - Bestätigung suchend, sich unverstanden fühlend, voller Angst.

Regisseurin Alexandra Wilke bringt die Zuschauer mit ihrer Inszenierung zum Nachdenken über das eigene Verhalten, bisweilen auch zum Lachen. Die Songs "Explosion" von Tocotronic und "Am Tag, als Conny Kramer starb" von Juliane Werding wiederum setzt sie so beeindruckend ins Szene, dass sie direkt unter die Haut gehen. Thomas Weinhold liefert eine feinsinnig abgestimmte Ausstattung. Auch beim überwiegend jungen Publikum der Premiere am Donnerstag fiel das Stück auf fruchtbaren Boden. Entsprechend reichlich gab es Applaus.

Nächste Aufführungen von "Big Deal?" finden am 15. März, 24. April sowie am 2. und 24. Mai in Zwickau statt, Premiere in Plauen ist am 10. Mai.