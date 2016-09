Deutsche Paula Beer mit LÃ¶wen-Chancen in Venedig

Mit «A Single Man» zeigte Designer Tom Ford vor sieben Jahren seinen Debütfilm in der Lagunenstadt. Nun stellt er sein neues Werk vor - mit Amy Adams und Jake Gyllenhaal. weiterlesen

Düsterer Thriller von Tom Ford in Venedig

In der Lagunenstadt reisen immer mehr Prominente an: Amy Adams und Jeremy Renner genauso wie Michael Fassbender und Alicia Vikander. Ein Deutscher ist im venezianischen Wettbewerb ebenfalls dabei. weiterlesen

Intimes Drama in 3D: Wim Wenders beim Filmfest Venedig

31.08.2016

freiepresse.de

Kultur

Ettore Ferrari

Filmfest Venedig startet: «La La Land» mit strahlender Emma Stone

Terroranschläge und das schwere Erdbeben in Italien hinterlassen auch beim Filmfest in der Lagunenstadt Venedig ihre Spuren. Doch gerade deswegen ist der Eröffnungsfilm eine so gute Wahl. weiterlesen