Deutsches Historisches Museum gibt Kunstwerke zurück

erschienen am 13.03.2017



Berlin/Dresden (dpa) - Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) bekommen zwei seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Kunstwerke zurück. Die im Zuge der Provenienzforschung im Deutschen Historischen Museum (DHM) Berlin entdeckten Objekte werden am 24. März übergeben, wie die Stiftung am Montag in der Hauptstadt mitteilte. Dabei handelt es sich um zwei Werke aus dem 17. Jahrhundert: ein 30 mal 30 Zentimeter großes, in Gold graviertes Reiterbildnis des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und ein 29,3 mal 39 Zentimeter messendes Ölgemälde. Letzteres zeigt den Stammbaum des Regenten und seiner zweiten Frau Magdalena Sibylla, einer geborenen Herzogin von Preußen.

Die aus dem damaligen Historischen Museum Dresden stammenden Bilder gehörten zu den von sowjetischen Trophäenkommissionen 1945 in Dresden beschlagnahmten Kunstwerken. Bei der Rückgabe in den 1950er Jahren wurden sie irrtümlich dem gleichnamigen Berliner Museum zugeteilt, wie ein Sprecher sagte. Die falsche Zuordnung von Objekten in diesem Zusammenhang sei nicht selten. So hatte das DHM Anfang der 1990er Jahre Waffen und Gemälde nach Dresden gegeben.