Die Alben des Jahres - Platz 1

Get Well Soon: "Love"

erschienen am 31.12.2016



Es gibt wirklich nur eines, was man an dieser wunderbar-grandiosen und definitiv indiepopkulturerbetauglichen Nummer 1 des Jahres aussetzen kann. Und selbst das ist banal: der schlichte Titel. Anderen wäre er hochnotpeinlich. Als Tocotronic im Mai 2015 ihr so verkopftes wie gefeiertes Konzeptalbum über Liebe und Romantik vorlegten (und Gropper damit um ein dreiviertel Jahr zuvorkamen), beschränkten sie sich bewusst auf den Beinamen "Rotes Album". Und selbst Kraftklub bevorzugten seinerzeit das wesentlich intelligenter klingende "Songs für Liam" statt "Wenn Du mich küsst"...

Aber Konstantin Gropper traute sich, das vierte Album seines Bandprojekts Get Well Soon einfach "Love" zu nennen, genauso wie er zuvor ein Cover der George-Michael--Schnulze "Careless Whisper" verbrochen hatte - das er zum Glück aber schon zuvor auf eine EP presste.

Den 1980-ern bleibt Gropper, selbst Jahrgang 1982, aber auch so besonders verbunden, hörbar am Einsatz der Synthesizer oder an den angenehm reduzierten Songaufbauten, auf denen dann aber eine überraschende Idee nach der anderen aufsetzt - ob die Trompete in "Young Count Falls For Nurse", das Gitarrenbrett in "Marienbad" oder natürlich seine singende Schwester Verena als perfekter Kontrast zu Groppers Bariton. Auf "It's A Cataloge" wechselt der 2008 vom britischen "News Musical Express" als "German Pop Wunderkind" geadelte Multiinstrumentalist und Songschreiber sogar ins Falsett. Zu dieser eingängigen Pophymne hat Gropper genauso ein Video vorgelegt wie zum Titeltrack "It's Love". Dessen Plot kann durchaus verstören, anders als der Song allein, der auf schleppendem Beat in Moll famos Verenas verfremdete Chorstimme und Bläsersatz vereint.

Dass "Love" aber insgesamt recht froh stimmt, könnte mit Gropper selbst zu tun haben. Der in oberschwäbischer Provinz aufgewachsene Sohn eines Musiklehrers, der sein erstes Album "Rest No, Weary Head! You will Get Well Soon" 2008 parallel zum Studium an der Mannheimer Popakademie noch allein zu Hause eingespielt hatte, ist inzwischen Vater. Wenn der Perfektionist mal gerade nicht mit Get Well Soon auf Tour ist (zuletzt nicht immer mit seiner Schwester), produziert er Musik von Casper oder Sam Vance-Law oder tritt im Umfeld Jan Böhmermanns auf, wie in der "Neo Magazin Royale"-Abschiedsshow für Dendemann. Zuletzt spielte er sein zweites Album "Vexations" von 2010 mit orchestraler Begleitung in Mannheim neu ein. Nach dem Tod von Leonard Cohen bekannte er, dass der ihn "wahrscheinlich mehr als jeder andere inspiriert" habe - und dass das Jahr 2016, in dem so viele Helden gestorben sind, endlich aufhören solle. Doch vergessen wir nicht, dass Bob Dylan Literaturnobelpreisträger wurde. Und dass "Love" erschien. Und nur die Liebe zählt!Tino Moritz

