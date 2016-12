Die Alben des Jahres - Platz 11

erschienen am 19.12.2016



"Eigentlich leben wir in einer spannenden Zeit", sagte neulich jemand zu mir. "Alles scheint bergab zugehen, und wir sind mittendrin." Das Gefühl einer zunehmend aus den Fugen geratenden Welt betrifft nicht nur die großen, globalen Krisen, sondern auch die kleinen, persönlichen Krisen der Generation Y, die in einer hauptsächlich digitalen Welt zwischen Orientierungsschwierigkeiten und übersteigertem Hedonismus umherirrt. Wie klingt dieses Gefühl?

Kate Tempest, geboren 1985 in London, ist Rapperin, Autorin, Poetin. Und sie hat den Zeitgeist eingefangen, hat das Sich-Verloren-Fühlen in Worte gepackt, präzise, pointiert und derart eindringlich, dass sie einen so schnell nicht mehr loslassen. "Europe is lost, America lost, London lost", postuliert sie in der bereits 2015 veröffentlichten Single "Europe is lost" - ein Jahr später scheint alles zuzutreffen. Die Botschaft ist simpel, aber sie entspricht einer immer intensiver gefühlten Wahrheit, die kurz und panisch lautet: Wir sind alle verloren. Das Cover ihres zweiten Studioalbums "Let Them Eat Chaos" zeigt unseren Planeten, dem gehörig der Kopf raucht - die Welt brennt, ein apokalyptisches Bild.

Und trotzdem ist Tempest so etwas wie die Hoffnungsträgerin der Hoffnungslosen. Ihre Musik ist mehr SpokenWord als Hip Hop, ihr Album mehr ein Gedicht als eine Songsammlung. Es hat 13 sprachgewaltige Strophen. Sie portraitieren sieben schlaflose Fremde, die um 4.18 Uhr in London den Post-Brexit-Blues schieben, geplagt und getrieben von Gentrifizierung, Weltschmerz, Beziehungsunfähigkeit, Vergnügungssucht, digitaler Isolation, vielleicht sogar von Ohnmacht und Resignation. Die Beats sind minimalistisch, zurückhaltend, der Sound ist manchmal etwas spröde, irgendwie roh, authentisch eben. Nichts, was nebenbei laufen könnte: Man muss zuhören, um zu begreifen. Johanna Eisner

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.