Die Alben des Jahres - Platz 12

erschienen am 17.12.2016



Die Hurts aus England waren 2010 mit ihrem fabelhaften Debüt "Happiness" die Aufsteiger der Stunde: Hätten die Briten ein Album wie "Golden Cage" zustande bekommen statt die Kaufhaus-Rolltreppe Richtung Hitradio-Belanglosigkeit zu nehmen - sie könnten heute legitime Erben der Pet Shop Boys sein. Stattdessen haben diese Platte aber die Chemnitzer Bombee aufgenommen - eine Band, die sich seit vielen Jahren ausgerechnet mit ihrer an sich grundsympathischen Unaufgeregtheit auf der lebenswichtigen Bühne selbst im Weg stehen: Ihre scheue Gar-nicht-Show, die im Shoegaze-Stil jede optische Interaktion als vermeintlich marktschreierisch weglässt, kommt vorrangig im kleinen Kreis bei Freunden an. Dabei gilt es eigentlich, mit angemessener Extrovertiertheit ein Juwel ins rechte Licht zu rücken: Mit "Golden Cage" haben die Musiker, die das Studio dem Auftritt beherzt vorziehen, ein regelrechtes Elektronik-Pop-Juwel geschaffen, dass wie keine andere Band die großen Sinnesgesten der 80er und 90er mit dem erdigen Herzschlag der Gegenwart verbindet. Geschmackvoll dezente Dubstep-Elemente treffen hier auf große Songschreibe-Kunst à la a-ha, reduzierte Indie-Gitarren auf naiv-erwachsene Größe, die seit Blumfeld nicht mehr zu hören war. Dazu kommt Fabelsänger Alexander Seypt, der mit seiner Softrauchstimme mal an James Blake, mal an Morten Harket erinnert. Bombee verlässt auf weiten Schwingen die Wohnzimmer-Kuscheligkeit von Hipster-Bands, hinaus in eine große, freie Weite, verzichtet aber wie diese auf gestelzte Posen. Jede Melodie, jeder Sound ist perfekt abgestimmt, ausgesucht gesetzt und zu einem fesselnden Harmoniegespinst gewoben, das Leichtigkeit und tiefen Anspruch verbindet, als sei nichts leichter als das. Stücke wie das unfassbar schöne "Clear Lines", der beschwingte Hit "Calm Down", das betörende "More Than Friends" oder der elegant funkelnde Titelsong sind in ihrem Eigensinn schwer fassbar, mit ihrem pochenden Herzschlag aber immer auch sehr nah. Tim Hofmann

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.