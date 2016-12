Die Alben des Jahres - Platz 13

Keith Jarrett: "A Multitude of Angels"

erschienen am 16.12.2016



Das legendäre 1975er Köln-Concert, dann Bremen/Lausanne, Japan, Bregenz/München, Paris, Wien sowie La Scala - so hätte es weitergehen können. Doch so ging es nicht weiter: Keith Jarrett litt an einem chronischen Erschöpfungssyndrom in den Jahren von 1996 bis 1998, all seine Kraft hatte sich verflüchtigt. Der Pianist verschwand von der Bildfläche. Vorher hatte er 1996 noch wie ein Finale eine Oktoberwoche lang vier Solo-Recitale in italienischen Städten gegeben. Gute fünf Stunden Konzert, die dabei wie ein Abgesang auf Jarretts scheinbar unlimitierte Bewusstseinsströme in Musik wirkten. Diese weit ausholenden freien Improvisationsflüge waren über seine Kräfte gegangen. Auch insofern sind diese nun wiederentdeckten und in einer Box mit vier CDs veröffentlichten Italien-Auftritte mehr als ein Dokument: Sie sind eine Sensation! Weil sie Jarrett noch einmal als Meister des Monologisierens auf einsamer Höhe zeigen und dabei absolut zeitgemäß daherkommen. Diese Musik nun endlich genießen zu können, ergibt ein in vielen Facetten faszinierendes Hörabenteuer. In der Summe nicht mehr so kraftstrotzend wie seine Vorgänger, ist jedoch alles da, was Jarretts Abenteuerreisen so ohne Vergleich sein lässt: die Umdeutung von Romantik, das harsche Häufen der Abstraktionen, insistierender, an Blues- und Gospelwurzeln andockender Groove, Melodien in lyrischer Versenkung, Kontrapunkt und Chiffren klassischer Ahnen, Fernöstliches, Atonalität, die Intensität der Ideensteigerung, das Suggestive magischer Rhythmik ... Sternstunden dieses auch im Jazz einmaligen Prinzips, dass einer einfach leer auf die Bühne geht, keine Versatzstücke von einmal Erreichtem abruft - und dabei komplett Neues entwickelt. Ulrich Steinmetzger

