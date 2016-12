Die Alben des Jahres - Platz 14

erschienen am 15.12.2016



Mantar sind der Inbegriff des musikalischen Minimalismus: zwei Männer, zwei Instrumente. Weniger geht fast nicht. Doch statt gediegenem Schmalspurmetal in Do-It-Yourself-Manier offenbart das Duo aus Hamburg und Bremen seit vier Jahren den krassesten Mix aus Punk, Black-, Doom- und Sludge-Metal, den nur die wildesten Dunkelträume heraufbeschwören könnten. Das Zweitwerk "Ode To The Flame" setzt diese akustische Höllenfahrt fort. Als wäre es das Ende der Welt, keift Hanno Klänhardt am Rande des Lungenkollapses auf den zehn neuen Songs und Erinç Sakarya knüppelt permanent am Anschlaglimit auf sein Schlagzeug ein. Zusammen mit schweren Stoner-Riffs und düsteren Tremoli kreieren die beiden dabei ein diabolisches Energiefeld, dem man sich trotz aller Dunkelheit und Morbidität schlichtweg nicht entziehen kann. Ein Übersong jagt den nächsten. So wie "Era Borealis", das vor Wut nur so sprudelt und das Blut in den Adern gefrieren lässt oder "Schwanenstein", das über sechs Minuten zwischen enormen Tempowechseln zu einem wild gewordenen Ungestüm empor wächst. Auf dem wild tobenden Opener "Carnal Rising" singen Mantar infernalisch "We're the ones lost in the night. Lost in the dark. Last in the flame". Wie sehr sie Dunkelheit und Flammeninferno verfallen sind und welch ungestüme Rohheit und unbändige Wucht in dem Duo steckt, demonstrierte es allein dieses Jahr unzählige Mal in ausverkauften Clubs und riss dabei alles ab, was nicht fest war. Doch ohne Übertreibung: Mantar sind die Fürsten der Finsternis! So derb und reduziert die Band auch angelegt ist, schafft sie es doch mit steten Überraschungen und Perfektion im Detail, einzigartig zu sein. Ihre "Ode To The Flame" ist ein derartiges Wuchtalbum, dass viele aktuelle Aushängeschilder des von einiger Uninspiriertheit krisengebeutelten Metal-Sektors gerade ordentlich das Fürchten gelehrt bekommen! Franziska Mehlhorn

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.