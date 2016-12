Die Alben des Jahres - Platz 16

East Cameron Folkcore: "Better Off"

Von Matthias Zwarg

erschienen am 12.12.2016



"Wir wären besser dran, wenn wir uns nicht so sehr ums Geld, sondern ums Leben sorgen würden." Sänger April Perez-Moore schreit den Refrain des Titelsongs der aktuellen Platte von East Cameron Folkcore heraus, als ob es ums Leben ginge. Und ums Leben geht es der Band aus Austin, Texas in jedem ihrer Lieder. Zwar sind von den ursprünglich elf Bandmitgliedern nur noch sieben übrig, aber auch mit "Better Off" kommen sie wie der Überfall eines Revolutionskommandos über den Hörer. Da ist nichts plumpe Attitüde, kein intellektuelles Geschwurbel über eine bessere Welt - East Cameron Folkcore meinen es ernst, dass jeder Einzelne die Welt besser machen kann - einfach, indem er sich seiner selbst und der Folgen seines Handelns bewusst wird. "Nichts geschieht ohne Grund", singen sie in "Einstein's Nightmare", nachdem sie die Alpträume der alltäglichen Kriege - nicht nur der mit Waffen, sondern auch der, die auf Gleichgültigkeit und Angepasstheit setzen - mit einer Kraft beschworen haben, die sie zu einer der wichtigsten und besten Indie-Bands des Jahres machen. "Nichts ändert sich von nichts, nichts ändert sich, wenn nichts hinterfragt wird", singen sie. Das klingt nicht nach plumper Agitation, sondern nach einer angriffslustigen Mischung aus Rock'n'Roll, Soul, Folk und Punk - das musikalische Konzept folgt der Haltung. Wie in einer zusammengewürfelten Guerillatruppe kracht und quietscht, rumpelt und rüpelt es schräg vor sich hin. Bass, Gitarren, Schlagzeug, aber auch Cello, manchmal Bläser, Mandoline und jede Menge Sänger behalten sich die Freiheit vor, auch mal knapp daneben zu liegen, ziehen aber immer an einem Strang. Sie gehen diesmal nicht ganz so ins Detail mit ihrer Gesellschaftskritik wie auf dem Vorgänger "Kingdom Of Fear" - sind aber nicht weniger authentisch mit ihrem Zorn. Großartig! Matthias Zwarg

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.

www.freiepresse.de/Alben2016