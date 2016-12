Die Alben des Jahres - Platz 17

Lady Gaga: "Joanne"

Von Nina Kummer

erschienen am 12.12.2016



Wenn Mark Ronson etwas produziert, wird es in den meisten Fällen gut - das weiß man spätestens seit Amy Winehouses "Back to Black". Jetzt arbeitete der gefragte Pop-Produzent mit einer anderen Powerfrau zusammen, mit Lady Gaga nämlich, die man normalerweise als schrill inszenierte Kunstfigur im Gedächtnis hat. Doch auf ihrem neuen Album lässt die Amerikanerin Fleischkleid und bunte Perücken fallen und offenbart dem Zuhörer stattdessen ihre nackte Seele. Das macht "Joanne" zu Lady Gagas bisher bester Platte, ein abseits des Oberflächenrummels perfekt abgestimmtes Gesamtkunstwerk: Es ist nicht nur Beweis dafür, dass sie wirklich singen kann, sondern auch, dass sie ein menschliches Wesen ist.

Schon der Titel der Platte ist sehr persönlich. "Joanne" ist der bürgerlicher Zweitname der als Stefani Joanne Angelina Germanotta geborenen Künstlerin - und zugleich der ihrer verstorbenen Tante. Natürlich ist das Album weitgehend Pop - die stampfenden Bässe werden jedoch von interessanten musikalischen Brüchen begleitet. Parallel singt die Lady erstmals ehrlich über ihre Gefühle. Dieser Mut könnte daher rühren, dass sie sich innovative Größen wie Kevin Parker von Tame Impala, Beck, Florence Welch von Florence and the Machine oder Josh Homme von den Queens of the Stone Age mit ins Boot holte. Mit letzterem bastelte sie zum Beispiel am Song "Diamont Heart", in dem sie von ihrer Vergewaltigung berichtet. Dass Lady Gaga derart dunkle Stellen in ihrem Innersten aushalten muss, konnte man anhand ihrer bisher immer sehr künstlich überdrehten öffentlichen Persönlichkeit allenfalls vermuten - nun gibt sie diese Einblicke freimütig und berührt sehr damit: Erst tanzt man wie wild zum Titel "A-Yo", liegt dann verträumt da und hört den traurigen Song "Angel Down", und plötzlich singt man den von Country-Einflüssen geprägten Hit "Million Reasons" lauthals mit. Eine facettenreiche Entdeckungsreise, die näher zu einer großen Künstlerin führt!

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.

