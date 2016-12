Die Alben des Jahres - Platz 18

Arash Safaian: "Überbach"

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 10.12.2016



Hand aufs Herz: Wann hätte sich je ein deutscher Komponist des 20. oder 21. Jahrhunderts tiefer und eingehender mit klassischer Musik aus dem Iran beschäftigt? Das nur mal am Rande. Der gebürtige Teheraner Arash Safaian ist derweil den umgekehrten Weg gegangen. Der 35-Jährige Komponist hat unterschiedliche Stücke Johann Sebastian Bachs - von Chorälen und Kanons über Orchesterwerke bis zur Orgel- und Klaviermusik - als melodisch-motivisches Grundmaterial für fünf neu erschaffene Klavierkonzerte verwendet. Eingespielt wurde das Ganze für das Berlin Classics-Sublabel "Neue Meister" mit Pascal Schumacher am Vibrafon und Safaian selbst am (sparsam dosierten, nie dominanten) Synthesizer sowie dem phänomenalen Zürcher Kammerorchester. Das Ganze krönt der Pianist Sebastian Knauer mit seinem bisweilen knochentrockenen Anschlag. Als Ergebnis des Projekts "Überbach" ist eine so ernsthafte wie zugängliche Musik mit Gänsehautpotenzial entstanden, die zwar jederzeit den Geist des Meisters aller Meister atmet, ihre Modernität dennoch unbeirrt vertritt. Ja, der Komponist und seine Interpreten unterstreichen die Modernität und Zeitlosigkeit der Werke Bachs, indem sie sie verfremden und zeigen: Es funktioniert. Etwa wenn die einzelnen Töne einer im Original eng gehaltenen Passage (Kleine Fuge in g, BWV 578) über alle Oktaven des Instruments verteilt werden. Das ist allemal spannender als die Synthi-Mimikry, die einst Walter beziehungsweise Wendy Carlos dem Werk Bachs angedeihen ließ. Und doch näher am Original. Besondere Erwähnung verdient das mit Arsch in der Hose umgesetzte, konsequent-minimalistische Artwork des Albums. Es stammt aus dem Bochumer Büro Dirk Rudolph, das auch Alben von In Extremo, Apocalyptica, Ich + Ich sowie den Toten Hosen ("Zurück zum Glück", "Friss oder stirb") die optische Note verliehen hat. Wer da nur downgeloadet hat, ist selbst schuld.

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.



www.freiepresse.de/Alben2016