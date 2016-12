Die Alben des Jahres - Platz 19

Drangsal: "Harieschaim"

Von Franziska Mehlhorn

erschienen am 09.12.2016



"Love me or leave me alone" singt Drangsal, und treffender könnte sein Debütalbum "Harieschaim" nicht zusammengefasst werden: Max Gruber, so der bürgerliche Name des Wahlberliners, polarisiert und eckt zu gerne überall an. Eine gefährliche Position für jemanden, der seit seiner Entdeckung zum heißen Geheimtipp gehypt wurde und dann drei Jahre für die Veröffentlichung des Debüts benötigte. Aber das Raum-Zeit-Kontinuum ist bei dem 23-Jährigen ohnehin etwas durcheinander. Zusammen mit dem angesagten Produzent Markus Ganter, der schon Albumhits von Casper, Sizarr oder Tocotronic ablieferte, knallte Drangsal im April endlich seine zehn Songs auf den Markt. Doch der Mix aus knarzigen Gitarren à la The Smiths, einem Gesang zwischen Ian Curtis (Joy Division), Robert Smith (The Cure) und Dave Gahan (Depeche Mode) und selbstverständlich Elektro-Soundwänden im besten Gewand von New Order oder den Eurythmics hätte so auch locker schon vor 30 Jahren erscheinen können. Große Klauerei am Reißbrett also unter dem Deckmantel "Retro"? Eher die perfekte Basis in einer Zeit, in der für die Jüngeren die 80er Mottoparty mit Oldie-Hits bedeuten und jene, die die Zeit noch live miterlebt haben, der derzeitige Retorten-Pop langweilt. Drangsal schafft es, die ständig am 180-bpm-Limit zwischen knallenden Bässen und zischenden Synthies oszillierenden Lieder in der perfekt geschliffenen Plastikhülse interessant zu halten und lässt sie auch nicht mit seiner mal zornigen, mal wimmernden stimmlichen Dominanz konkurrieren. Der Wechsel von englischen zu deutschen Texten bringt sogar noch mehr von Abwechslung getriebene Energie.

"Harieschaim" ist ein Wagnis am Rande des megalomanischen Übermuts. Und funktioniert, da der blasse dünne Schlaks sein Ding konsequent durchzieht und so einen Sound schafft, der gleichermaßen vertraut und individuell modern klingt.

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.



