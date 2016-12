Die Alben des Jahres - Platz 2

Als wäre es seine Lebensbilanz, hatten wir 2013 im Londoner Victoria& Albert Museum oder ein Jahr später im Berliner Gropius-Bau oder sonstwo auf der Welt "David Bowie Is" gesehen und hinterher doch nicht gewusst, wer er war. Und wir hatten genau dieses Chamäleonhafte als Qualität erkannt innerhalb eines Rockbetriebs, der seine Schubladen braucht, damit er übersichtlich bleibt. Bowie war immer wieder aus ihnen herausgesprungen und hatte sich neu und anders erfunden, ohne beliebig zu werden. 2013 war auch "The Next Day" erschienen, nachdem sich Bowie zehn Jahre lang rar gemacht hatte. Am 8. Januar 2016 folgte unverhofft "Blackstar", drei Tage später ging Nachricht von Bowies Tod um die Welt.

Nun hören wir "Blackstar" gleichermaßen wie ein unnostalgisches Rockrequiem oder wie ein Auferstehungsalbum. Höchstens am Rande bedient Bowie sich bei früheren Versatzstücken, ansonsten dokumentiert die CD einen konsequenten Neuansatz als großes Finale. Im sich immer wieder verblüffend wandelnden Titelstück zu Beginn ist von einer einsamen Kerze die Rede, die im Zentrum von allem steht. Bowie zeigt sich ein letztes Mal als ein solcher Solitär. Zu solchem Ende umgibt er sich mit einer exzellenten Band aus New Yorker Jazzmusikern. Auf der Suche nach ihnen war er in den Clubs des Big Apple unterwegs gewesen. Saxofonist Donny McCaslin, Bassist Tim Levebvre, Schlagzeuger Mark Guiliana oder Gitarrist Ben Monder zählen zur Crème des Genres. Sie verhelfen dieser mit dem Vertrauten brechenden CD zu einer Souveränität über den Tag hinaus und machen sie zum Ereignis. Und die Hymne "Lazarus" ist eine für die Insel, sie thematisiert einen biblischen Auferstehungsmythos, zum Niederknien schön und anrührend in jedem Detail. Ulrich Steinmetzger

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.