Die Alben des Jahres: Platz 20

Blink-182: "California"

Von Laura Pfeiffer

erschienen am 08.12.2016



Die kalifornische Punkrock-Band Blink-182 erlebte in den vergangenen 24 Jahren ihrer erfolgreichen Existenz so ziemlich alle Höhen und Tiefen des kommerziellen Musikgeschäfts - Trennung und Wiedervereinigung inklusive. Da mag man also meinen, dass nicht nur die Band an sich, sondern auch ihre einzelnen Mitglieder nach all den Jahren allmählich erwachsen geworden sein müssten. Falsch gedacht: Im Januar 2015 sorgte Blink-182 wieder für Schlagzeilen mit dem Rausschmiss von Tom DeLonge - immerhin Sänger, Gitarrist, Hauptsongwriter und markantes Aushängeschild der Truppe. An seine Stelle trat Matt Skiba, eigentlich Sänger und Gitarrist des wesentlich kleineren Alkaline Trios. "California", das bereits siebte Studioalbum der Band, ist damit auch in neuer Besetzung ein weiterer Bruch - und eine fette Überraschung, denn den Musikern ist es großartig gelungen, die besten Seiten beider Formationen zusammenzuschweißen.

Bereits vom ersten Moment an ist unschwer zu erkennen, dass man mit diesem Album versucht, an Alben wie "Take Off Your Pants And Jacket" und "Enema Of The State" anzuknüpfen. Gerade die vorab veröffentlichte Single "Bored To Death" verdeutlicht das mit Zeilen wie "Life is to short to last long" einmal mehr. Auch die weiteren 15 Songs handeln von den Themen, mit denen sich die Band schon immer auseinandergesetzt hat: Liebe und das Leben der Heranwachsenden. Dem Album mag es daher an einigen Stellen an Tiefe und Beständigkeit fehlen - an partytauglicher Hymnenleichtigkeit wurde allerdings nicht gespart. "California" ist der perfekte Soundtrack für einen Vollgas-Roadtrip über die Route 1 von Los Angeles nach San Diego und wieder zurück. Ganz gleich, ob man nun dem Sonnenuntergang entgegenfährt oder nach einer durchfeierten Nacht am nächsten Morgen am Strand aufwacht - auf diesem Super-Laune-Hammeralbum findet sich immer der passende Song!

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.

