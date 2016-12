Die Alben des Jahres - Platz 3

erschienen am 29.12.2016



Natürlich musste man von "Wanderer" ein Statement zur aktuellen politischen Lage erwarten - immerhin sind die Thüringer Heaven Shall Burn nicht nur für ihren Panzerkreuzer-Metalcore, sondern auch für ihre gedankenvollen und deutlich linksphilosophischen Texte bekannt. Die Art und Weise, wie Vordenker Maik Weichert das Dilemma zwischen schematischer Erwartung und Eigenanspruch gelöst hat, ist so genial wie typisch: Sein Anti-Besorgte-Bürger-Song heißt "They Shall Not Pass" und kommt ohne eine Parole aus. Stattdessen beschreibt er einen (historisch verbrieften!) Aufmarsch englischer Nazis im Jahr 1936, dem sich tausende Juden, Kommunisten und Gewerkschafter entgegenstellten - die Truppe musste ihren Marsch durch ein Londoner Viertel aufgeben. Sänger Marcus "Molle" Bischoff brüllt einem die Geschichte so vehement ins Hirn, dass man einfach die Faust in die Luft reißen muss: Ihr könnt nicht vorbei!

Heaven Shall Burn zeigen auch musikalisch Haltung und feuern auf höchstem Energielevel ihre markante Ladung aus melodischem Deathmetal, Bulldozer-Moshcore und einer Prise Doom der Anfangsphase ab, schaffen es aber gleichzeitig, daraus neue, spannende Songs zusammenzusetzen, die so bekannt wie frisch klingen. Die gewachsene Souveränität der Saalfelder führt dabei diesmal zu einem etwas eleganteren, sehr erhabeneren Sound, der perfekt zu den Island-Fotos des Covers passt. Post Metal weht aber nur als Anmutung durch Stücke wie "Passage Of The Crane", den Korn-Drescher "Downshifter" oder die packende Überseelenwalze "Save Me" - klanglich ist die aktuell schlagkräftigste europäische Metalband sich selbst immer noch beim Sodom-Cover "Agent Orange" am nächsten: Die entfesselte HSB-Version mit Frank-Blackfire-Solo kickt das Original ansatzlos ins Museum. Die Band hat mit dieser Platte endgültig ihren angestammten Platz gefunden - und zwar auf dem Gipfel! Tim Hofmann

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.