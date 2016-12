Die Alben des Jahres - Platz 4

Leonard Cohen: "You Want It Darker"

Von Tino Moritz

erschienen am 28.12.2016



Nein, es ist kein tolles Zeichen. Wenn einem einer schon Ende 2015 prophezeit hätte, dass es ausgerechnet die neue Platte von Leonard Cohen sein würde, die die eher trübe Stimmungslage von 2016 am besten wiedergibt, hätte man schon erahnen können, dass da einiges aus dem Ruder laufen würde. Geholfen hätte aber auch die Vorwarnung nichts: 2016 war, global gesehen, ein ziemlich übles Jahr, was nicht nur mit so einigen politischen Katastrophen, sondern auch mit diversen Todesfällen zu tun hat. Dass auch der Düstermeister aus Montreal zu denen gehörte, die das Zeitliche segneten, setzte dem verdammten Jahr die Krone auf. Einziger Trost: Ein paar Wochen nach seinem 82. Geburtstag und vor seinem Tod in Los Angeles hat er der Welt eine dem Anlass angemessene Platte hinterlassen - ein traurig-schönes Vermächtnis, das sich stundenlang durchhören lässt. Produzent Adam Cohen setzt auf zarte Geigen, dezente Beats, summende Männer oder Frauen - und auf die Anziehungskraft von seines Vaters Stimme. Der fabuliert klar und tief über Liebe und Religion, über Jesus und den Tod - und wusste ganz offensichtlich, dass das 14. Studioalbum sein letztes sein wird. "I'm ready, my Lord", sagt er im Titelsong "You Want It Darker" - obwohl er selbst das Dunkel stets so besang, dass es gar nicht mehr dunkler ging. Cohen litt bekanntlich an Depressionen. Die Mixtur aus Melancholie und Minimalismus machten bereits den gitarrenlastigen Erstling "Songs Of Leonard Cohen" aus, der 1969 mit den Klassikern "Suzanne", "So Long, Marianne" und "Sisters Of Mercy" erschien. Bleiben werden ebenso "Chelsea Hotel No.1" (1974), das oft gecoverte "Halleluja" (1984), das für Cohens Verhältnisse eigentlich zu poppig geratene "First We Take Manhattan" (1988) - und auch "You Want It Darker". Besser kann es nun nicht mehr werden.

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.

