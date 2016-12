Die Alben des Jahres - Platz 5

erschienen am 27.12.2016



R 'n' B ist zurück. Beyonce, The Weeknd, Drake, Solange, Post Malone und unzählige Newcomer haben dieses Jahr mit großen und weniger großen Alben am Comeback eines gesamten Genre gebaut. Doch für den meisten Wirbel hat wohl Christopher Francis Ocean gesorgt. Vier Jahre nach dem grandiosen Debüt "Channel Orange" hing der Nachfolger mit dem Titel "Blonde" nach unzähligen Terminänderungen und Gerüchten ob der Veröffentlichung über ein Jahr lang in der Luft, bevor Ocean es im August veröffentlichte und nicht wenigen seiner Fans, zumindest sanft, vor den Kopf stieß. Und das nicht nur, weil auf dem Cover "Blond" steht: An "Channel Orange" gemessen ist "Blonde" beim ersten Hören scheinbar nicht mehr als die verträumte Idee eines Albums. Unendlich viel Halleffekte, die wunderbare Stimme von Frank Ocean stellenweise bis zur Unkenntlichkeit verzerrt und ganze zwei Drittel des Albums wabern ohne den Einsatz von Drums durch die rosafarbene Luft. Doch der Mechanismus funktioniert. Songs wie "Ivy" oder "Solo" fordern Aufmerksamkeit ein. Vergleichbar mit einem Schrei und dem geflüsterten Wort. Ein schüchterner Scheinwerfer, der die Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle auf Ocean lenkt. Die kunterbunte Hälfte des Albums findet genau in der Mitte von "Nights" ein jähes Ende und wo vorher fröhlicher, drogeninduzierter Schwebezustand herrschte, kommt die melancholische Seite von "Blonde" zum Vorschein. "Solo (Reprise)" macht Platz für einen wunderbar-wütenden Andre 3000, "White Ferrari" ist die wohl traurig-schönste Ballade des Jahres und "Seigfried" ein emotionales Schwergewicht. Was "Blonde" allerdings zu einem der besten Alben diesen Jahres macht ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, mehr als eine Aneinanderreihung von Radiosingles. Sondern dass jeder belohnt wird, der sich Zeit für dieses Album nimmt. Florian Harlaß

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.