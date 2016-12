Die Alben des Jahres - Platz 7

Noisia: "Outer Edges"

Von Tim Hofmann

erschienen am 23.12.2016



Die Holländer Noisia sind in Sachen elektronischer Tanzmusik seit Jahren in ihrer Szene so weit vorn, dass selbst "Split The Atom", das über fünf Jahre alte Debüt des Trios, sich immer noch wie ein Wegweiser in die Zukunft anhört: Kein Wunder, das von Korn über Skrillex oder The Prodigy und Kate Perry bis Robbie Williams sich Stars aller Couleur der Noisia-Dienste versichern. Die Erwartungen an das in diesem Jahr veröffentlichte neue Album wären also gigantisch gewesen - hätte man bei den ausgewiesenen Single- und Produktionsspezialisten denn eines erwartet: "Outer Edges" wurde, wie in EDM-Kreisen fast üblich, nach einem knappen Trailer eher überraschend "gedroppt" - und blies die weltweite Fangemeinde schlicht weg. Denn wer darauf steht, die Tanzfläche zum Bolzplatz zu erklären, wird hier ebenso vollbedient wie Anhänger tief verschraubter Elektronik-Kunst. Die 18 (!) Stücke des Albums sind allesamt brillante Alien-Artefakte voller überraschender Sound-Wendungen und bizarrer Einfälle, immer bepudert mit einem tiefsinnig-düsteren Charme und ausgeführt in einer unfassbar fetten, dennoch aber stets transparent pulsierenden State-Of-Art-Produktion. Doch Noisia verlässt sich, im Gegensatz zu Synthese-Wahnsinnigen wie Aphex Twin, nie auf den Freak-Faktor: Ihre Werke sind Tanzbeinbrecher mit Zugang, immer an der Kante des Machbaren, immer gefährlich, aber nie Selbstzweck, nie sinnlos verkopft: Das Raumschiff bleibt greifbar. Und was die stilistische Ausrichtung von "Outer Edges" angeht: Spätestens nach dieser Platte begriff wohl auch der letzte Dubstep-DJ, dass der Zug der Zeit mit Warpspeed wieder Richtung Drum'n'Bass rauscht. Wobei es Noisia hervorragend hinbekommen, diesem Genre den Retro-Zahn zu ziehen: Hier klingt alles nach übermorgen - auch, weil die Holländer immer einen prickelnd morbiden Psycho-Unterton draufhaben. Die beste die elektrische Tanzplatte des Jahres!

Die Alben des Jahres sind von den Musikkritikern der "Freien Presse" ausgewählt.

www.freiepresse.de/Alben2016