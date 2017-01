"Die Alten arbeiten noch analog"

Henry Hübchen spricht über seinen neuen Film "Kundschafter des Friedens", seine Sicht auf die Geheimdienste und über die Frage, ob es Eitelkeit im Alter schwerer hat

Man muss genau hinschauen, um den Leinwanddebütanten Henry Hübchen im Defa-Western "Die Söhne der großen Bärin" (1966) zu entdecken. Aber die Rollen des Schauspielers im Kino, Fernsehen und am Theater wurden schnell anspruchsvoller und zahlreicher. Auch nach der Wende gehört er zu den beliebtesten deutschen Schauspielern, der Filmen von "Sonnenallee" bis "Alles auf Zucker!" seinen Stempel aufgedrückt hat. Nun spielt der 69-Jährige die Hauptrolle in der Agentenkomödie "Kundschafter des Friedens", in der ehemalige DDR-Spione reaktiviert werden. Michael Gwisdek, Thomas Thieme und Winfried Glatzeder sind mit von der Partie; der Film kommt am 26. Januar in die Kinos. André Wesche traf Henry Hübchen in Berlin zum Gespräch.

Freie Presse: Herr Hübchen, waren Sie von der Prämisse des Filmes sofort begeistert?

Henry Hübchen: Was heißt begeistert? Ich fand das nicht schlecht und ich habe mein Interesse an dem Plot bekundet: Ältere, im Ruhestand befindliche Leute der ehemaligen "Hauptverwaltung Aufklärung" werden angesprochen, um dem BND zu helfen. Der "Hauptspion" Jochen Falk sagt, dass er es vielleicht macht. Aber wenn, dann nur mit seinen Leuten. Diese Truppe scheitert - und dann auch wieder nicht. Sie kommen aus einer ganz anderen Zeit und sind in ihren Mitteln verstiegen. Trotzdem meistern sie die Situation. Das empfand ich als einen Widerspruch, der auch etwas Schönes hat. Im Gegensatz zum BND arbeiten die Alten noch analog, ohne Computer und Satelliten.

Als Zuschauer hegt man die romantische Vorstellung, dass das Aufeinandertreffen vier alter Schauspiel-Haudegen auch für Sie etwas Besonderes gewesen sein muss. Stimmt das?

Naja, wir kennen uns ewig. Aber wir haben sehr lange nicht mehr miteinander gearbeitet. Mit Thomas Thieme habe ich nur einmal gedreht (Anm. d. Red.: "Warten ist der Tod"), das war 1998. Mit Winfried Glatzeder ist es noch länger her, es war in den 70er-Jahren am Theater. Mit Michael Gwisdek habe ich mehrmals gearbeitet. Aber man kann nicht von einer eingeschworenen, homogenen Gemeinschaft sprechen.

Tauscht man sich trotzdem über die "alten Zeiten" aus?

Ja, schon. Wir pflegen private, aber nicht regelmäßige Kontakte. Wir sind verschiedene Wege gegangen. Ich bin sehr geprägt durch die Arbeit mit Frank Castorf an der Volks- bühne.

Samuel L. Jackson sagt, dass ein Zusammenspiel mehrerer großer Schauspieler immer auch ein Wettbewerb darum ist, wer - Verzeihung, Originalton - "den Größten hat". Wie war es in diesem Fall?

Ich weiß nicht genau, ob das immer so ist. Mir geht es nicht so, ich habe nicht das Gefühl, im Mittelpunkt stehen zu müssen. Ich muss nicht - im übertragenen Sinne - an die Rampe ran. So habe ich den Beruf auch nicht gelernt. Ich habe ihn als Mannschaftsspiel gelernt, in dem man versucht, diszipliniert zu sein und in dem man Absprachen einhält. Je besser man miteinander Vorgänge und Situationen und je mehr gute Spielideen man findet, umso mehr fällt das auch auf meine eigene Darstellung zurück. Ein gutes Drehbuch und eine gut geschriebene Szene wirken auf mein Spiel, sie tragen mich. Und so trägt mich auch ein gutes Partnerspiel - im Gegensatz zum Ellbogen-Gerammel. Wenn so etwas stattfindet, kann ich mich durchaus wehren. Aber das macht keinen Spaß. Ich mag es lieber, wenn man sich gegenseitig die Bälle zuspielt wie eine gute Mannschaft. Das Tor schießt der, der am besten steht. Und wenn ein anderer die Pointe hat, will man sie ihm nicht kaputt machen.

Sie waren schon in der DDR ein Star... In der DDR gab es keine Stars, weil keine Stars von Medien installiert wurden. Ich war sicher durch Fernsehauftritte bekannt und vielleicht nach dem heutigen Verständnis ein Star. Heute ist ja jeder ein Star oder ein Promi. Es gibt A-, B-, C-, D- und sonst was für Promis. Es ist eine Promi-Industrie. Stars muss man suchen. Wenn ich in der DDR überhaupt jemanden als Star bezeichnen würde, dann Manfred Krug, der durch seine Filme und Platten vom Publikum geliebt wurde. Wie viel Geheimdienst braucht ein Land? Da fragen Sie einen Schauspieler? (lacht) Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es immer um Einfluss und um Macht geht und darum, wie man Machterhalt und -ausdehnung organisiert. Dazu gehört auch geheimdienstliche Tätigkeit. Und die ist sehr vielfältig. Die CIA ist nicht dasselbe wie die ehemalige "Hauptverwaltung Aufklärung" HVA der DDR, der BND oder der Mossad. Und alle handeln außerhalb der Gesetze. Bestimmte Interessen lassen sich nur außerhalb der Gesetze durchsetzen. Wie der Name schon sagt, ihre Arbeit ist geheim und die Grenzen verschwimmen. Wann wird ein Geheimdienst zur Terrororganisation? Oder zur Partisanenarmee? Es gibt nur einen Geheimdienst, der nicht mehr geheim ist, obwohl einiges vernichtet wurde, die ehemalige HVA des Ministeriums für Staatssicherheit. Wenn alle Geheimdienste der Welt ihre Akten und Archive öffentlich machen würden, möchte ich nicht wissen, welch ein Gestank entstehen würde. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie heutzutage das Weltgeschehen? Ich bin in einem kalten Krieg groß geworden. Das hört sich dramatisch an, aber es war ganz undramatisch, ein ganz normales Leben. Trotzdem sind immer wieder höchst prekäre Situationen entstanden, die mich aber emotional nicht erreichten. Ich war jung und blöd. Heute aber habe ich das Gefühl, dass es so viele instabile Situationen gibt, dass ich mir große Sorgen machen muss. Diese Probleme wären nur durch eine starke Weltgemeinschaft zu lösen. Und die existiert nicht. Nicht einmal Europa existiert als Zusammenhalt. Jeder schaut auf seine eigenen, nationalen Interessen. Natürlich ist es verständlich, darüber nachzudenken, ob die europäischen Interessen auch den eigenen, nationalen Interessen dienlich sind. Für mich ist es eine sehr fragile Situation, die sich in den letzten 15 Jahren entwickelt hat. Der Euro ist ja auch so ein künstliches Konstrukt, der nicht nachhaltig eint. Eine Sozialunion gibt es in Europa eben nicht. Ich schaue sorgenvoll in die Zukunft, wenn man schon offiziell sagt, dass man sich besser für zehn Tage bevorraten sollte. Dabei will die Politik doch nicht verstören: "Der Euro ist sicher!", "Die Banken sind sicher!", "Wir schaffen das!" und was uns sonst noch eingeredet wird. Schauen Sie manchmal auch in die Vergangenheit, erlauben Sie sich Gefühle wie Nostalgie und Wehmut? Ja, wenn ich zurückdenke, dann in Wehmut. Ein Gefühl zarter Traurigkeit und bittersüßer Freude, manchmal auch von Heiterkeit und Zufriedenheit begleitet. Als Michael Caine zum ersten Mal ein Drehbuch zugeschickt bekam, in dem er nicht mehr den Liebhaber, sondern den Vater des Liebhabers spielen sollte, empfand er das als schweren Schlag. War diese Zeit für Sie auch schwierig? Nein, nicht wirklich. Ich bin eitel, aber nicht so. Es gibt wunderbare Väterrollen und es gibt tolle Geschichten. Aber die werden rarer im Alter. So lange das Drehbuch gut ist, habe ich mit dem Alter kein Problem. Aber in den meisten Geschichten sind die Protagonisten nicht die Väter, oder Großväter, oder Pförtner. Ab einem bestimmten Alter kann man eben nur noch den König Lear spielen. Den habe ich noch vor mir.

Erinnern Sie sich daran, wann Sie zum letzten Mal einen Film nur fürs Geld spielen mussten? Nee. Das musste ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte durchweg eine Festanstellung am Theater. Das wurde zwar nicht so toll bezahlt, aber man konnte gut damit auskommen. Natürlich habe ich Filme gemacht, deren Drehbücher nicht gut waren, aber gut bezahlt wurden. Der Spaß dabei war, auch da etwas Befriedigendes draus zu machen. Manchmal ist das auch gelungen. Aber ich habe es nie zynisch des Geldes wegen gemacht. Ich bin als Schauspieler kein Maler und arbeite nicht ganz allein. Es sind viele Leute beteiligt. Ich springe als Anhalter auf ein Projekt auf, dass bereits besteht und wenn ich abspringe, ist der Film längst noch nicht fertig. Insofern wird der Anteil eines Schauspielers an einem Film stark überschätzt, auch wenn es anders aussehen mag. Die Galionsfigur an einem Schiff ist vielleicht prächtig, aber sie steuert das Schiff nicht. Manchmal bin ich auf Künstler ein wenig neidisch, die sich allein verwirklichen können. Künstler, die zum Beispiel ein Instrument spielen. Als Schauspieler bist du Ausführender und Instrument zugleich. Das ist manchmal schwer zu ertragen. Machen Sie noch Musik? Nö, nur so ein bisschen Hausmusik. Ich habe auch nie professionell Musik gemacht. Aber der Titel "Casablanca" von City, der aus Ihrer Feder stammt, wird noch häufig gespielt. Kommt für Sie etwas dabei rum? Ja, ein paar Tantiemen kriege ich noch. Aber das ist nur eine lustige Episode. Und das Windsurfen? Das war auch so ein Spaß, um den Körper zu bewegen. Ich bin niemand, der ins Sportstudio geht oder drei Mal in der Woche läuft. Ich muss Spaß haben, mit einer Spielsportart oder beim Umgang mit einem Gerät. Das Surfen war ein willkommener Ausgleich zur stickigen Studioluft. Da bin ich durch meine Eltern sozialisiert, die Wassersportler waren. Außerdem bin ich Sternzeichen Fisch. Noch vor dem Kinostart von "Kundschafter des Friedens" am 26. Januar sind Film und Hauptdarsteller im Freistaat zu erleben. Morgen, 21. Januar , wird Henry Hübchen bei der Filmvorführung im Filmpalast Astoria in Zwickau, 18 Uhr, zu Gast sein. Im Cine-Star Chemnitz "Am Roten Turm" beginnt der Film 20 Uhr. Anschließend steht Hübchen auch hier für Autogrammwünsche bereit.