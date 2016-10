Die Befreiung der TÃ¶ne und Gedanken

Die Befreiung der Töne und Gedanken

Der Künstler Carlfriedrich Claus und der Komponist Paul-Heinz Dittrich kannten und schätzten sich. Die Kunstsammlungen erinnern an diese produktive Wahlverwandtschaft.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 12.10.2016



Chemnitz. Die Musik klingt wie rasend schnelle Improvisation. Dissonant, anschwellend, abschwellend, murmelnd, besonnen, hymnisch, schrill, wie Vögel im Käfig, wie Geister in der Nacht. Das 2. Streichquartett des Komponisten Paul-Heinz Dittrich ist schwer zu spielen. Das Chemnitzer Ensemble 01 mit Ruth Petrovich und Andreas Winkler an den Violinen, Ulla Walenta an der Viola und Thomas Bruder am Violoncello ist froh, als es vollbracht ist, denn einige Passagen, sagt Ruth Petrovich, seien eigentlich unspielbar. Etwa wenn der Komponist mit einem einzelnen Instrument gewissermaßen einen polyphonen Klang erzeugen will.

Dies sei einer der Aspekte, die ihn mit dem Annaberger Einzelgänger Carlfriedrich Claus verbinden, sagt Paul-Heinz Dittrich am Montagabend im Gespräch mit dem Musikwissenschaftler Christoph Sramek und der Kunstwissenschaftlerin Brigitta Milde in den Kunstsammlungen Chemnitz. Die Veranstaltung begleitet die aktuelle Ausstellung "Die Akademie der Künste, Berlin zu Gast in den Kunstsammlungen Chemnitz", in deren Gefolge international renommierte Künstler aller Sparten nach Chemnitz kommen. Oft haben sie sogar selbst eine Verbindung zu Chemnitz oder seinem, Umland - wie der 1930 im erzgebirgischen Gornsdorf geborene Paul-Heinz Dittrich. Er war schon in der DDR und ist immer noch einer der international bekanntesten, oft ausgezeichneten zeitgenössischen deutschen Komponisten. Er war früher auch über die Mauer hinweg gut vernetzt, hatte Kontakt zu Komponistenkollegen wie Hans Werner Henze, Karlheinz Stockhausen und Luigi Nono.

Dittrich lernte Carlfriedrich Claus Anfang der 1970er-Jahre kennen, entdeckte bei seinem ersten Besuch in Annaberg gleich zwei Stasi-Leute vor der Tür, wie er erzählte, sei begeistert von der ungewöhnlichen, intensiven, forschenden Kunst von Claus gewesen. Der Künstler und Dichter verstand menschliche Existenz als Experiment, wie Brigitta Milde anschaulich erklärt, mit seinen Werken wollte er eine "zunehmende Bewusstheit auch alltäglichen Lebens" im Hinblick auf eine bessere, menschlichere Welt fördern, wie Claus selbst beschrieb. Davon ließ sich auch Dittrich anregen, der Claus, aber auch anderen Dichtern wie Friedrich Hölderlin, Paul Celan Kompositionen widmete, darunter die Kammermusik XIV, die 2005 in Chemnitz uraufgeführt wurde. Paul-Heinz Dittrich ist sichtlich gerührt von der Interpretation seines selten gespielten Streichquartetts durch das Ensemble 01 - auch dafür hat sich das Kommen der rund 70 Gäste gelohnt.

Die durften zudem noch ein Werk von John Cage erleben, dem sich Carlfriedrich Claus ebenfalls verbunden fühlte. Wie Claus die Gedanken befreien wollte, so befreite Cage die Töne, indem er den Musikern viele Freiheiten bei seinen Kompositionen ließ, die das Ensemble 01 dankbar an- und das Publikum begeistert aufnahm.