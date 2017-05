Die Bühne gehört an diesem Abend allen

Schleudergang im Schweißbad: Beatsteaks gastieren im AJZ

Von Johanna Eisner

erschienen am 31.05.2017



Chemnitz. Die Beatsteaks aus Berlin, die sich in den letzten Monaten recht rar machten, hatten Anfang Mai aus dem Nichts kurzfristig drei Klubkonzerte in Ostdeutschland angekündigt, die schneller ausverkauft waren, als man "Alternatives Jugendzentrum" sagen kann. Genau dort spielten sie am Dienstagabend: Im AJZ Chemnitz, dem Punkrock-Wohnzimmer der Stadt.

Nun ist das Klubkonzert ja das Liebhaberstück unter den Musikshows: Eher selten, sehr begehrt, deshalb immer besonders. Eine Band wie die Beatsteaks, die sonst hauptsächlich große Hallen füllt und Festival-Mainstages zur Hauptzeit bespielt, begibt sich auf Augenhöhe mit den dankbaren Fans. Man begegnet sich fernab vom Eventkommerz, in kleinen Locations, wo die Klos nicht schick, aber die Bierpreise human sind und es keine zwielichtige Security gibt.

Zuletzt hatten sie im AJZ 2008 gespielt. Das konnte nur eines bedeuten: Eng, laut, warm und wild. Und das wurde es. Im Publikum hatten einige Rücken, auf der Bühne einer Knie: Sänger Arnim Teutoburg-Weiß trat mit Orthese und seltsamem Anglerhut auf, agierte aber trotz verletzungsangepasster Bewegungen atemloser als jeder dauertanzende Schlagerstar - und mindestens so akrobatisch. Der Zahn der Zeit nagt an Punkrocker wie Publikum, aber er kann nicht verhindern, dass man dieses über zweistündige Konzert als Abriss bezeichnen kann.

Die fünf bodenständigen Berliner, die nach dem Unfall ihres Schlagzeugers Thomas seit ein paar Jahren live von einem zweiten Drummer unterstützt werden, gelten wohl zurecht als eine der besten Livebands des Landes: Große Spielfreude, hohe Sympathiewerte, symbiotische Fan-Band-Beziehung, schnörkellos direkte Rockmusik, die viele ins Herz trifft und in die Beine geht. Beim Repertoire blickt die Band auf über 20 Jahre und sechs Studioalben zurück, das siebte Album, "Yours", erscheint im September, vier neue Songs kann man schon auf Streamingportalen hören und herunterladen. Am Dienstag spielten sie also das Beliebteste aus 20 Jahren und die neuen Songs "Hate To Love" und "40 Degrees". Eingefleischte Fans, die mehr seltene Songperlen erwartet hatten, dürften da enttäuscht gewesen sein. Klangfanatiker auch ob technischer Probleme. Alles nicht schlimm, denn die Stimmung glich einem Schleudergang in Schweißwäsche, und das erwartet, ja, verlangt der geneigte Beatsteaks-Konzertgänger. Der Energieaustausch zwischen Band und Publikum bleibt einmalig. Ein Geben und Nehmen, und so gehörte die Bühne an diesem Abend im intimen Rahmen irgendwie allen.

Was das Konzert noch auszeichnete, war das besonders rücksichtsvolle Rumgeschubse, eine sehr gute Trinkwasserversorgung sowie die bemerkenswert hohe Frauenquote beim Stagediving. "Jetzt wird nicht geklatscht", protestiert Arnim gegen die kurzzeitig aufflackernde Helene-Fischerisierung der Rockmusik, "jetzt wird gesungen". Nach zwei Zugaben ist Schluss. Ist der Sound auch mit der Zeit etwas weicher geworden - die Attitüde der Beatsteaks ist immer echt, die Band und ihre Fans sind sich immer treu geblieben.