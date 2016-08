Die DDR in den Augen eines Kindes

Ironisch erzählt Lothar Becker in seinem Buch "Bubble Gum 69" vom Erwachsenwerden und einem Aufbruch - raus aus dem grauen Alltag

erschienen am 31.08.2016



Limbach-Oberfrohna. Wie subversiv ist es wohl, einen Kaugummi zu kauen? Ende der 1960er-Jahre in einer namenlosen Kleinstadt im Osten Deutschlands jedenfalls kann dabei eine ganze Menge passieren, wie Lothar Becker aus Limbach-Oberfrohna in seinem neuen Buch "Bubble Gum 69" erzählt. Denn die Welt, in der der Held des Episodenromans lebt, ist grau und wird von alten Männern dominiert, die sich noch immer mit dem Trauma des Krieges herumschlagen. Doch Musik und eben Westkaugummi ändern alles schlagartig. Ein Vorhang reißt auf, und dahinter entdeckt der Junge eine andere, seine Welt. Uta Trinks hat kurz vor der Buchpremiere am 3. September mit Lothar Becker gesprochen.

Freie Presse: Ihr namenloser Erzähler in "Bubble Gum 69" ist neun Jahre alt. Was hat Sie bewogen, die Geschichten Ihres Episodenromans aus der Sicht eines Kindes zu erzählen?

Lothar Becker: Kinder sind sehr genaue Beobachter. Ihre Augen sehen oft mehr, weil Kinder neugieriger sind. Und sie lassen sich noch beeindrucken. Deshalb haben sie auch eine andere Perspektive auf Dinge und Ereignisse. Sie verstehen die Welt oft anders als die Großen, und ihre naive Betrachtungsweise birgt nicht zuletzt die Möglichkeit, einen ironischen Ton in den Text zu bringen. Aus heutiger Perspektive stellt sich so einiges schon sehr komisch dar.

Was hat Sie gereizt, in die Zeit Ende der 1960er-Jahre zurückzugehen?

Die Kindheit ist ja eine sehr prägende Zeit fürs ganze Leben, und die findet in den Lebensumständen der Eltern statt. Wenn ich mit ihnen einkaufen war, hatte ich als Junge stets den Eindruck, nur alten Menschen zu begegnen. Sie bestimmten das Bild in der Stadt. Alt zu sein, das erschien mir demzufolge als der normale Zustand, auf den alles hinausläuft - und so dachte ich: Wenn ich erst einmal alt bin, dann wird das Leben schön. Im Gegensatz zu Oskar Matzerath in der "Blechtrommel", der beschließt, sein körperliches Wachstum einzustellen und ewig ein Dreijähriger zu bleiben, hat mein Held lange den Vorsatz, möglichst schnell alt zu werden.

Hatten Sie die Episoden des Buches alle noch präsent, oder haben Sie vielleicht Tagebuch geführt?

Es gibt keine Aufzeichnungen. Einiges aber war in meinen Erinnerungen noch sehr lebendig. Die Holzbeine etwa, die im Waschraum des Betriebes rumstanden, in dem wir als Schüler den Unterrichtstag in der Produktion hatten - ein deutliches Zeichen der Kriegsverletzungen, mit denen nicht wenige Männer zu leben hatten. Oder der Schnee auf dem Gelände der Färberei gegenüber unserer Wohnung. Der wurde schnell schwarz, weil die Luft so schmutzig war. Anderes kam beim Schreiben wieder aus der Versenkung hoch. Doch nicht alles ist authentisch. Das Buch ist kein Lebensbericht. Einige Figuren beruhen auf tatsächlichen väterlichen Freunden, einiges entstammt aber auch meiner Fantasie.

Die von der Realität aber grundiert ist, oder?

Ja, klar. Ich halte es da mit Ernest Hemingway, der in einem Interview mal gesagt hat, dass man eigentlich nur darüber schreiben könne, was man genau kennt.

Im Zusammenklang der geschilderten Episoden entsteht letztlich auch ein Zeitbild aus DDR-Tagen, die - analog dem Grau der alten Leute - auch ziemlich trübe daherkommen.

Natürlich war das nicht durchgängig so. Ich kann mich auch an wunderbare Sommeraufenthalte im Garten meiner Großeltern erinnern - mit Sonnenschein. Aber die Grundstimmung klingt schon als eine tieftraurige in mir nach. Viele Kriegsversehrte hatten unterschwellig Angst, dass es wieder zu einem Krieg kommen könnte. Auch mein Opa, der zu einer Generation gehörte, die noch zwei Weltkriege miterlebt hatte. Das wurde in den Familien kaum thematisiert. Da war ein Schweigen zum Selbstschutz. Und wenn doch drüber gesprochen wurde, dann wollte keiner geschossen haben. Viele schleppten Gewissensbisse mit sich herum.

Warum haben Sie das Buch nicht schon eher geschrieben?

Ich brauchte den zeitlichen Abstand, um literarisch darüber zu schreiben. Nehmen Sie die Ereignisse von 1989/90: Es dauerte nicht lange, da wurde schon nach dem gültigen Wenderoman gerufen. Für mich ist das "Als wir träumten" - und den legte Clemens Meyer erst 2006 vor. Alles braucht seine Zeit - auch Erinnerungen und Bewertungen, die reifen müssen.

Gab es einen Auslöser dafür, dass Sie das Buch geschrieben haben?

Ja, ich hatte da einen Satz: Neunzehnhundertneunundsechzig bin ich von Bubble Gum auf Hitschler-Kaugummi umgestiegen. Dieser Satz, mit dem das Buch jetzt beginnt, war also schon da, und erst dann nahm das eigentliche Buchprojekt Gestalt an. Das Schreiben selbst ist mir danach nicht schwergefallen.

Und wann finden Sie die Zeit zum Schreiben?

Abends, nach meiner Arbeit als Leiter des Jugendhauses in Hohenstein-Ernstthal. Ich versuche, jeden Tag etwa eine Stunde zu schreiben, auch im Urlaub. Bei längeren Pausen besteht die Gefahr, dass man den Faden verliert - und diesen dann erst mühselig wieder anknüpfen muss. Und immer, wenn mir was einfällt, was ich in den Text einfließen lassen möchte, notiere ich die Gedanken, selbst wenn ich unterwegs bin. Es gibt auch schon ein neues Buchprojekt, über das ich aber noch nicht sprechen möchte. Aber: Den ersten Satz, den habe ich schon wieder.

Sie legen jetzt Ihr neues Buch in die Hand der Leser. Was lesen Sie denn so?

Ich habe gerade "Also sprach Zarathustra" von Friedrich Nietzsche gelesen. Nicht das erste Mal. Und wieder hat es mir nicht gefallen. Aber ich bin ohnehin nicht der Zum-Spaß-Leser. Mein Antrieb, mir ein Buch vorzunehmen, ist eher, dass ich zu einem bestimmten Thema etwas wissen will. Bei Thomas Bernhard beispielsweise, dessen bittere Ironie ich sehr mag, ist es aber auch der Rhythmus seiner Sprache, der mir Vergnügen bereitet.

In "Bubble Gum 69" lassen Sie einen Jungen auf alte Männer schauen. Im wahren Leben beschäftigen Sie sich mit jungen Menschen. Mit ihnen haben Sie schon diverse Musicalprojekte erarbeitet. Sie spielen auch in einer Band. In welche Richtung neigt sich Ihre Waage - mehr zur Literatur oder mehr zur Musik?

Keines hat bei mir Vorrang, aber ich kann doch sagen, dass ich es einfacher finde, für einen Song zu schreiben und zu komponieren, als einen längeren Prosatext zu schreiben - wie eben für dieses neue Buch.

Die Buchpremiere ist am 3. September beim Tag der Sachsen in Limbach-Oberfrohna, 15 Uhr im Buchhaus am Johannisplatz.