Die EinflÃ¼sterer

Die Einflüsterer

Bei großen Künstlern ist es mitunter schwierig, den richtigen Einstieg in das Gesamtwerk zu finden. Es ist allerdings auch ausgesprochen reizvoll! Diese Serie will daher ein Leitfaden für klingende Entdeckungsreisen sein. Heute: Pixies

Von Franziska Mehlhorn

erschienen am 29.09.2016



Vor 30 Jahren erschien in einer Tageszeitung in Boston eine Anzeige, in der Sänger und Gitarrist Charles Thompson, der sich später jedoch nur Black Francis oder Frank Black nennen sollte, mit seinem Kommilitonen und Gitarristen Joey Santiago einen Bassisten suchten. Einzige schräge Bedingung: eine Vorliebe für eine eher unbekannte Hardcore-Band namens Hüsker Dü und die legendäre Folkband Peter, Paul and Mary. Angeblich meldete sich nur eine gewisse Kim Deal, die dazu noch nicht einmal Bass spielen konnte und sich daher ein Instrument von ihrer Schwester leihen musste. Sie brachte allerdings ihren Freund David Lovering mit, der sich hinters Schlagzeug klemmte. Der erste Gig fand kurz danach statt - und knallte mit "Here Comes Your Man" aus dem Stand auch schon den ersten Hit der Band raus, die sich nach einem Zufallsfund in einem Wörterbuch den Namen "Pixies" gab.

Die Songs des Quartett entstanden in Jam-Sessions und entwickelten allein aufgrund der nur rudimentären Fähigkeiten der Musiker zwangsläufig einen rauen, ungehobelten Punk-Charme. Der war aber gar nicht das Ziel von Hauptsongschreiber Black: Der Student aus guten Verhältnissen hatte seine Jugend vor allem mit damals völlig unhippen Songs verbracht, hörte Kirchenlieder oder Kunstmusik wie Emerson Lake and Palmer oder die Talking Heads, später auch Iggy Pop oder Captain Beefheart - und eben auch Hüsker Dü. Daher die Anzeige, und daher auch das ungewöhnlich melodiöse Skelett seiner im Kern poppigen Stücke, die dann nur in der Ausführung in süßen Lärm ausarteten.

Das war völlig eigenwillig, zumal die Pixies die Virtuosität, die ihnen für ihren musikalischen Anspruch an Abwechslung und Spannung fehlte, mit simpeln Ersatzmitteln wie ungewohnten Tempowechseln, groben Dynamiksprüngen und Sägesounds aus E- und Akustikgitarre kaschierten. Die Band bewegte sich hörbar, aber charmant am Limit, wo ein wütend-ningelnder Black Francis vom dezenten, ausgleichenden Harmonie-Gesang Kim Deals eingefangen wurde. Die größte Erfindung der Pixies war dabei das Leise-Laut-Stop-And-Go-Arrangement, welches später die Blaupause für gleich mehrere Genres vom Grunge über Indie-Rock bis zum Emo-Core bilden sollte. Wichtigster Hit nach diesem damals neuen Muster: "Smells Like Teen Spirit" - Schöpfer Kurt Cobain bekannte ganz offen, dass er die Pixies neben den Beatles schlicht für die Allergrößten hielt.

Die Karriere der Band ging schnell steil: Im Vorprogramm der damals im oberen Untergrund sehr angesagten Throwing Muses fielen die Pixies dem Mananger Gary Smith auf, der sie unter Vertrag nahm und ihnen "The Purple Tape", ihr erstes Demotape finanzierte. Mit dessen acht Songs landete die Band beim renommierten britischen Kultlabel 4AD: Die Firma war die Heimat von wegweisenden Künstlern wie Anne Clark, Dead Can Dance oder den Cocteau Twins und galt damals als wichtigste subkulturelle Adresse mit Anspruch abseits des Punk. 1987 erschien dort das Pixies-Demo in Form der EP "Come On Pilgrim", mit dem 4AD sich ein zweites, aber passendes Standbein im Gitarren- und Indierock-Sektor verschaffen wollte. Was im übrigen erklärt, warum die Band auch unter Gothic-Fans heute noch so beliebt ist - das lag am "Stallgeruch" des Labels, der allerdings durch die melodische Melancholie in vielen Pixies-Stücken bestätigt wurde, die später auch Grunger gut finden sollten. Und es erklärt die aus heutiger Sicht für eine Gitarrenband seltsame Cover-Gestaltung der frühen Platten: Hier kommt der damals topmoderne, elegante Stil früher Computergrafik zum Tragen, ebenfalls ein 4AD-Trademark.

Gigantischer Start Mit "Surfer Rosa" erschien 1988 das erste Album der Pixies - und schlug sofort ein. Schon der Eröffnungs-Song "Bone Machine" baut sich langsam mit dem Schlagzeug beginnend auf, dem nach und nach Bass und Gitarre folgen und dazu die aus dem Hintergrund schallenden Worte von Black Francis und der zuckersüße Gesang von Kim Deal. Es hat etwas leicht Verrrücktes. Auf "Gigantic" steht Deal mit ihrem zarten und dennoch druckvollem Gesang und den fetten Basslinien komplett im Fokus. Die Pixies erschufen so zwei ihrer größten Hits, die bis heute in keinem Set fehlen dürfen. Welch grandiose Genialität in den Vieren steckte, demonstriert der Überhit "Where Is My Mind". Der beginnt wieder mit einem zarten Ton von Deal, bis Black dies unterbricht und auf seiner Akustikgitarre losschrammelt. Schon treibt der Song los. Wenn es so etwas wie den perfekten Indie-Hit gibt, dann ist es dieser. Unzählige Bands haben das Stück gecovert, etwa Placebo, Arcade Fire, Nada Surf oder die Kings of Leon. Zum Evergreen wurde er nicht zuletzt dank seiner Platzierung am Ende des Blockbusters "Fight Club" (1999). Mögen die Pixies auch keinen sonderlich großen Mainstream-Erfolg gehabt haben - ihr Einfluss "hinter den Kulissen" ist exorbitant, da im Prinzip alle wichtigen, aufstrebenden Songschreiber ihrer Zeit von Frank Blacks Besteckkasten inspirieren ließen, neben Nirvana vor allem U2, David Bowie, Radiohead, PJ Harvey, The Strokes oder Weezer.

Größenwahn-Nachfolge An dieses Karrierehoch anknüpfend, erschien 1989 "Doolittle". Die Pixies klingen darauf perfekt eigen, doch der Sound ist glatter gebügelter, sauberer und ließ die neuen Hits schimmern. Besonders, weil es mit "Here Comes Your Man" ein lockeres, ständig wiederkehrendes Gitarrenriff von den lila Demotapes auf die Platte geschafft hatte. Zusammen mit dem fetten, treibenden "Debaser" und dem mit Gitarren-Solis durchzogenen "Monkey Gone To Heaven" stockten die Pixies ihr Kult-Repertoire weiter auf und bescherte ihnen einigen Ruhm, vor allem in Europa. Dieser war auf intensives Touren aber auch Nährboden für Spannungen, besonders zwischen Deal und Francis, der immer mehr allein machen wollte. Zum Nachfolger "Bossanova" (1990) durfte sein Gegenpart keinen einzigen Song beisteuern. Das Album und das danach erscheinende "Trompe le Monde" (1991) fielen ohne diese Würze hinter alle Erwartungen zurück und zeichnen das Bilder einer Band im musikalischen Nirgendwo, zwischen Surf-Rock und der Suche nach sich selbst.

Der große Paukenschlag im Kampf der Egos folgte 1993: Black Francis verkündete in einem Interview das Ende der Band - und teilte seinen Kollegen im Anschluss per Fax mit. Diese gründen eine neue Band (Kim Deal mit The Breeders), wurden Zauberer (David Lovering) oder Studiomusiker (Joey Santiago). Der Frontmann versuchte solo als Frank Black vergeblich, an alte Glanzzeiten anzuknüpfen. Es folgten elf Jahre Funkstille - bis Anfang 2004 die Wiedervereinigung inklusive Reunion-Tour bekanntgegeben wurde. Ein Album aber sollte es auch weitere 10 Jahre nicht geben. Stattdessen tourte das Quartett in Originalbesetzung weiter und demonstrierte, dass sie, obwohl sichtlich gezeichnet von Eskapaden und Drogenmissbrauch, die alte musikalische Kraft nicht verloren hatte.

Stabile Rückkehr Gerade als die Pixies dabei waren, sich als ewig tourenden Best-Of-Band festzuzurren und Bassistin Kim Deal durch Paz Lenchantin ersetzt wurde, kamen die Amerikaner 2014 mit "Indie Cindy" daher. Zwar handelte sich hierbei um die Zusammenfassung der bisher nur online erschienenen EPs, aber die Pixies sind auf den 12 Songs so selbstbewusst und ursprünglich. Songs wie "Bagboy" röhren nur so aus den Lautsprechern und bringen die Neunziger zurück. Die ruhigere Nummer und Namenspatin "Indie Cindy" glänzt dazu mit seinem zwischen wütend und liebevoll hin- und her wechselnden Gesang- und Gitarrenparts. Mit dem heute erscheinenden "Head Carrier" setzen die Rock-Veteranen diese Entwicklung fort. Sie erfinden sich auf ihrem sechsten Studioalbum sicherlich alles andere als neu. Das müssen die Pixies auch schon längst nicht mehr. Aber sie geben dem Indie weitere, zeitlose und vor allem großartig zwischen Manie und Genie arrangierte Songs. (mit tim)