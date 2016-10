Die Ent-lichkeit des Lebens

Der Tod als Gefährte? Die Oper Chemnitz zeigt ihren jüngsten Besuchern in ergreifender Form, wie eine Ente mit dem Sterben umzugehen versucht.

Von Marianne Schultz

erschienen am 27.10.2016



Chemnitz. Am Ende ist die Ente wirklich tot. Gewärmt, getröstet und gestorben an der Brust des Freundes, der der Tod ist, der nicht drumherum redet und der sich an diesem wirklich guten Tag dem kleinen Freund am Teich als ständiger Begleiter zu erkennen gegeben hat. Die Ente erfährt einen sanften Tod, ohne Angst, an der Seite eines Gefährten, dem sie trauen durfte.

Was für eine große Botschaft in diesem kleinen Stück "Ente, Tod und Tulpe" nach dem Kinderbuch von Wolf Erlbruch steckt, vor dem sich so viele Erwachsenengespräche drücken. Gespielt wird dieses kleine, neue Stück an der Oper Chemnitz im Spiegelfoyer. Die jungen Zuschauer lauschten in der gestrigen Premiere aufmerksam gebannt. Das Spiel für Kinder ab fünf Jahren ist reduziert, eher still, und es dauert nur knapp 40 Minuten. Mindestens 17 Mal wird es bis zum Sommer gezeigt, das Kommen lohnt nicht nur für Schulklassen, auch für Familien mit Kindern, die sich dem Thema "Tod" künstlerisch nähern wollen.

Wie ist es eigentlich zu sterben, was bleibt von mir? Und was kommt danach? Auch die Ente überlegt. Wird dann beispielsweise der Teich noch da sein, obwohl sie ihn nicht mehr sehen kann? Das Stück gibt Antworten, legt sich aber nicht fest. Es geht also nicht um Himmel oder Hölle, um Sterne, das Weltall, wohin die Seele eines Tages vielleicht aufsteigt, auch wenn die Szene mit Schattentheater und Regenschirm besonders poetisch daherkommt. Große, die Welt betrachtende Fragen werden behandelt auf eine Art, die Kinder verstehen können. Das Stückchen mit Puppe und Liedern spielt rund um den kleinen Teich, wo die Ente ein friedliches Leben führt. Ein Steg, ein paar Tulpen und ein Baum sind ihr friedvolles Zuhause. Nur vor dem Fuchs fürchtet sie sich. Mario Radosin spielt die Stabpuppen-Ente mit kindlichem Staunen, singt "Guten Morgen, Lieblingsbaum" und entdeckt einen Schatten, den Tod (Patrick Nitschke). Der spielt Ukulele und ist ein sanfter Geselle. Nicht klapprig, garstig, furchterregend, sondern eher freundlich, das Spiegelbild der Ente. Der Tod behauptet, dass er dazugehört zum Leben und schon immer da gewesen sei. Es beginnt eine poetische Reise, an deren Ende beide Freunde werden. Obwohl ein Tod nicht lachen kann, wird er lachen. Und er wird mit der Ente eine "Fuchsscheuche" bauen, weil sie vor dem Fuchs Angst hat. Er wird ins Wasser steigen, obwohl er nie ins Wasser steigt. Ja, er wird klettern, obwohl er nie geklettert ist. Freundschaft, diese Botschaft dürften die Kinder mit nach Hause nehmen, Freundschaft ist das wahre Leben. Sie überdauert den Tod. Das alles ist kein Stoff zum Totlachen, aber sehr sinnlich, mit viel Platz für Nachdenkliches, denn die Ente erfährt durch ihren Begleiter viel über das Leben und seine Endlichkeit.

Nächste Vorstellungen am 31. Oktober, 10.30 Uhr; am 3. und 7. November, je 9.30 Uhr, Oper Chemnitz

theater-chemnitz.de