Die Fantasie ist eine eigene Freiheit

Eine Vernissage in einem Heim für Asylbewerber? In Chemnitz halten die interkulturellen Wochen Überraschendes bereit. Und wer neugierig ist, kann am Dienstag Konflikt und Harmonie" neu entdecken.

Von Grit Strietzel

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz. Monolithische Stahlbetonkonstruktion mit streng gegliederter Rasterfassade im Stil der Nachkriegsmoderne - so wird das Kulturdenkmal auf der Annaberger Straße 231 beschrieben. Früher war es einmal das Institutsgebäude vom Forschungszentrum des Werkzeugmaschinenbaus Karl-Marx-Stadt, jetzt sind dort Asylbewerber untergebracht. Am Dienstag gibt es in dem historischen Gebäude eine ungewöhnliche Vernissage. Bewohner und die Prokuristin der Einrichtung zeigen erstmals 50 Bilder und öffnen zugleich Türen, die sonst für Außenstehende verschlossen sind. "Wir wollen zeigen, wie man hier lebt", erklärt Julia Onyschko. Sie ist Ukrainerin, leitet die Einrichtung und malt aus Leidenschaft. Zusammen mit Fatima Fakhane und Ahmed Cvegas hat sie die Schau "Konflikt und Harmonie" konzipiert, die im Treppenaufgang des Hauses die Gäste quasi hineinziehen soll.

50 Bilder werden an den geschwungenen Wänden angebracht - Werke so unterschiedlich wie die Bewohner. Acryl, Öl, Tusche, Bleistift. Alle Exponate verbindet nur das Motto: "Konflikt und Harmonie". "Jeder trägt diesen Widerstreit in sich", ist Julia Onyschko überzeugt. Ihre Bilder sind oft eine Mischung - halb Mensch, halb Tier. "Wie stellt man wieder innere Harmonie her, wenn man sich selbst in einem Konflikt befindet", fragt die Künstlerin.

Dieses Gegenspiel soll auch bei der Vernissage für die Besucher erlebbar werden. An der ersten Treppe - noch bevor man das erste Gemälde betrachten kann - wird ein Tisch stehen, umgeworfene Stühle und stehen gelassenes Essen symbolisieren eine überhastete Flucht. Menschen, die mitten im Abendessen losstürmten, um das eigene Leben zu retten. Wer die architektonisch beeindruckende Wendeltreppe nach oben schreitet, hat nicht nur einen sich öffnenden Blick bis zum Dach des Gebäudes, er wird in der ersten Etage auch von einem Stück Rasen empfangen. Hinsetzen, ankommen, Flucht-Ende.

"Die Fantasie ist eine eigene Freiheit", glaubt Ahmed Cvgeas. Er studierte Schauspiel und Pantomime in Basra, bevor er vor dem Krieg im Irak floh. Sein Bild "Die Verwandlung Kafkas" ist ein fesselnder Blick in die innere Zerrissenheit und die eigene Neustrukturierung mit immer noch sichtbaren Ecken und Kanten.

Fatima Fakhane lebt seit 2015 in Chemnitz. Die junge Marokkanerin malt farbenfroh. Grün, gelb, beige, rot - ihre Werke fesseln durch das Spiel kräftiger Töne. Ein Schimmel prächtig geschmückt oder ein Blatt im Wind - zart davontreibend, entwurzelt, ohne Ziel. Erst beim zweiten Blick erkennt man menschliche Züge. "Meine Bilder sollen das Schöne zeigen", so die ehemalige Kunststudentin. Kunst verbindet Völker, ist Julia Onyschko überzeugt. Diesem Gedanken folgend soll die Ausstellung näherbringen - jene, die auf der Flucht waren und jene, die nicht wissen, was Flucht heißt.

Die Ausstellung "Konflikt und Hoffnung" ist am Dienstag zwischen 12 und 18 Uhr in Chemnitz (Annaberger Straße 231) geöffnet.