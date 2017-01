Die Frau hinter dem Stempel "Defa - Pathenheimer"

Von Katharina Leuoth

erschienen am 26.01.2017



So ganz ernst nahmen die Herren sie zunächst wohl nicht. Es waren die 1950er-Jahre, und das Fräulein da am Filmset, die Waltraut Pathenheimer, gerade mal Anfang, Mitte 20, war die einzige Frau zwischen diesen Herren, die hinter der Kamera zu tun hatte. Da soll ein Regisseur zu den anderen noch gesagt haben: "Bitte Ruhe, unsere Kleine will ein Foto machen." Doch die Kleine mauserte sich schnell zur Großen und die Herren lernten bald, dass es nicht darum ging, nur schnell mal ein Foto zu machen. Und dass man sie sicher nicht als "die Kleine" bezeichnen sollte. Für Regisseur Jürgen Brauer war die Standfotografin Waltraut Pathenheimer letztlich eine Grande Dame. Als er ihr nach mehrmaliger Zusammenarbeit das Du angeboten habe, habe sie erst einmal darüber nachdenken müssen. "Sie war eine Persönlichkeit, da konnte man nicht einfach sagen: 'Waltraut, komm mal her und mach mal das', sondern: 'Frau Pathenheimer, es wäre doch ganz schön, wenn Sie jetzt mal ...'", wird er im Buch "Pathenheimer: Filmfotografin" zitiert.

Standfotografen gab es in den 1950er-Jahren bereits, Waltraut Pathenheimer aber war die erste Frau, die bei der Defa diesen Beruf ausübte. Von 1954 bis 1991 war sie bei über 80 Produktionen dabei, vor ihrer Fotokamera standen Schauspieler wie Armin Mueller-Stahl, Manfred Krug, Götz George, Ulrich Mühe, Annekathrin Bürger und Katrin Sass.

Bilder von Standfotografen werden für die Filmwerbung verwendet, sie tauchen auf Plakaten, in Magazinen, Programmheften, früher auch als Autogrammkarten auf. Bis heute werden Fotos von Waltraut Pathenheimer aus den Archiven veröffentlicht, beispielsweise wenn Filme von damals gezeigt und beworben werden oder wenn Bücher zur Filmgeschichte erscheinen. Als Quellenangabe ist dann der Urhebervermerk "Defa - Pathenheimer" zu lesen, so zeigt es auch der Stempelaufdruck auf der Rückseite ihrer Originalfotos. Und seit einigen Jahren schon war Medienwissenschaftlerin und Dozentin Anna Luise Kiss bei ihrer Arbeit an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam die hohe Qualität dieser Fotos aufgefallen. Nur dass damals weder sie noch jemand in ihrem unmittelbaren Umfeld wusste, wer "Pathenheimer" eigentlich war.

Schließlich konnte ihr der Kameramann, Autor und Fotograf Dieter Chill von Waltraut Pathenheimer erzählen; er hatte mit ihr noch in der DDR zusammengearbeitet. "Aber es war so gut wie nichts über sie veröffentlicht", erzählt Kiss. Also taten sich Kiss und Chill zusammen, um das zu ändern. Er kontaktierte Waltraut Pathenheimer, die dem Projekt zögernd zugestimmt habe. Ein Jahr lang sichteten Kiss und Chill tausende Fotos, recherchierten, schrieben Texte. Entstanden sind daraus das Buch und die derzeit in Potsdam zu sehende Ausstellung, beide unter dem Titel "Pathenheimer: Filmfotografin".

Weder Buch noch Ausstellung erzählen chronologisch Defa-Geschichte, sondern fokussieren auf die Ästhetik der Fotografin. Unter 15 Themenbereichen, darunter "Küsse" und "Arbeit", sind im Buch rund 180 Schwarz-Weiß-Aufnahmen sortiert, in der Ausstellung etwa 130. Sie zeigen Szenen mit Menschen in Freude, Angst und Trauer, in Anspannung und Ausgelassenheit, mit Tanzenden und Arbeitenden, mit Soldaten und Kriminellen, Szenen in Landschaften und Städten - ausdrucksstark, kontrastreich, berührend.

Waltraut Pathenheimer kam 1932 in Berlin zur Welt, absolvierte nach dem Abitur eine Lehrausbildung in der Fotoabteilung der Defa und kaufte sich danach mit finanzieller Hilfe ihrer Mutter eine Ausrüstung; und weil kein Fotostativ aufzutreiben war, baute sie ein Stativ aus der Straßenbau-Vermessungstechnik entsprechend um. 1954 wurde sie als erste Standfotografin im Defa-Studio für Spielfilme in Potsdam-Babelsberg angestellt.

Bei den Kollegen wurde ihre Arbeitsweise offenbar schnell zu ihrem Markenzeichen. Sie galt als diszipliniert und pünktlich; als eine, die Drehbücher las und oft schon vor Drehbeginn am Set war; die sich im Hintergrund hielt, bis eine Szene abgedreht war. "Aber dann erschien sie aus dem Off, aus dem Dunklen, und übernahm das Set mit präzisen Ansagen", erzählt Dieter Chill.

Für ihre Fotos musste sie Szenen noch einmal nachstellen, weil Standbilder anders funktionieren als Bewegtbilder; Bewegungen beispielsweise können nicht derart eingefangen werden wie in einem Film. "Das Foto", schrieb Pathenheimer in den 1960er-Jahren einmal selbst, "dokumentiert das Wesentliche. Es zu erkennen, es vom Filmbild für das Foto umzuwandeln, etwas dem Filmgeschehen Adäquates mit fotografischen Mitteln zu erreichen, ist meine Aufgabe." Sie könne sich nicht mit einem Zufallsbild zufrieden geben, sondern müsse ihr Foto selbstständig arrangieren und inszenieren. "Durch Umstellen der Schauspieler, durch die Wahl eines anderen Kamerastandpunktes, als ihn die Filmkamera hatte, durch Lichtveränderungen erreiche ich mein gewolltes und überlegtes Foto." Das Schwierige dabei: Die Schauspieler, die emotional bereits die Filmszene verlassen haben, zu animieren, noch einmal diese Emotionen zu erleben, sie in ihren Gesichtern und Gesten widerspiegeln zu lassen. "Aber das hat sie geschafft", sagt Chill. "Man wusste, dass sie für eine hohe Qualität steht und da strengte man sich eben auch als Schauspieler an." Nur bei Actionfilmen, wie den Indianerfilmen mit Gojko Mitic, wäre der Aufwand, Szenen nachzustellen, zu groß gewesen - so musste sie während des Filmens ihre Bilder "schießen". Auch das habe sie durch präzise Beobachtungsgabe und reflexartige Schnelligkeit perfekt beherrscht, urteilt Chill. "Wenn man Waltraut Pathenheimer zum ersten Mal begegnete, war man vor Respekt eingeschüchtert. Anfangs hat man sich kaum getraut, 'Guten Tag' zu sagen", erzählt er. Auch sei sie zunächst eher distanziert gewesen. "Aber ihre Distanz löste sich auf, sobald sie merkte, dass man selbst professionell arbeitete."

Einer der bekanntesten Filme, den Pathenheimer fotografierte, war "Nackt unter Wölfen" Anfang der 1960er-Jahre. In dem Film über das Konzentrationslager Buchenwald spielte der junge Armin Mueller-Stahl mit. Er hat das Vorwort im Buch von Anna Luise Kiss und Dieter Chill geschrieben. Darin erinnert er sich, wie sie den Film in Buchenwald direkt auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers drehten, im Wissen darum, wie viele Menschen dort gestorben waren. "In diesem Film mitzuspielen, war mehr als eine Rolle zu verkörpern - es war ein persönliches Anliegen. Wohl auch für Waltraut Pathenheimer: Die Standfotos, die sie von 'Nackt unter Wölfen' gemacht hat, gehören zu ihren eindrucksvollsten Aufnahmen." Bis heute haben sie, so Mueller-Stahl, nichts von ihrer Intensität verloren. Für eines jener Fotos wurde sie 1964 beim II. Internationalen Filmfotografie-Wettbewerb in Karlovy Vary ausgezeichnet. Es ist hier auf der rechten Seite zu sehen: Es ist das linke Foto in der zweiten Reihe.

Pathenheimer, sagt Chill, war ein kritischer Geist. "Sie war 12 Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte, dem Nationalsozialismus und dem Versuch, eine neue Gesellschaftsordnung aufzubauen, waren für sie immer relevante Themenfelder." Nur habe sie dabei nicht auf Propaganda oder Agitation gesetzt, sondern auf die Kunst. Aber auch die Darstellung des widersprüchlichen DDR-Alltags fand sich vor ihrer Kamera, und mitunter fielen Aufnahmen der Zensur zum Opfer, wenn der entsprechende Film nicht freigegeben wurde, wie "Jahrgang 45" über die Probleme eines Ehepaars.

Mit der politischen Wende endete das Berufsleben Waltraut Pathenheimers; sie ging in Rente. Leider habe man verpasst, ihr eine Möglichkeit zu geben, ihr Wissen an Studenten weiterzugeben, bedauern Kiss und Chill. Heute lebe sie zurückgezogen von der Öffentlichkeit.

Am letzten Ausstellungstag, dem 17. Februar, wird sie 85 Jahre alt. Der Geburtstag, so ist es geplant, soll in der Ausstellung gefeiert werden. Mit ihr in nicht öffentlicher Runde - und wahrscheinlich mit einigen Kollegen, die einst mit ihr hinter der Kamera standen.