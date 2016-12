Die Generation N erzählt

Deutschböhmen und ihre Schicksale: Die einen wurden vertrieben, die anderen sind in der Heimat geblieben. Von zwei jungen Frauen wurden sie einfühlsam mit der Kamera begleitet. Die Filmpremiere wurde zu einem Abend der Versöhnung.

Von Oliver hach

erschienen am 28.12.2016



Komotau/Chomutov. Ein Saal im Kino "Svìt", ein paar Tage vor Weihnachten. Die Reihen sind gut gefüllt, Deutsche und Tschechen haben nebeneinander Platz genommen; ein Bus brachte Gäste aus dem Landkreis Mittelsachsen nach Komotau. Schüler des Gymnasiums Kadaň, früher Kaaden, singen "Stille Nacht" auf Tschechisch und auf Deutsch. Und dann winkt Pauli Luft.

Die alte Dame, wie sie in ihrem Haus mit dem schiefergedeckten Erker in Strupčice (deutsch Trupschitz) aus dem Fenster schaut, ihren Mann im Rollstuhl in den Garten schiebt: Es ist die erste Szene des Films "Generation N: Deutschböhme", der an diesem Abend in Komotau Premiere feiert. N - das steht für Němec, Deutscher. Die Deutschen in der Tschechoslowakei mussten ab Sommer 1945 weiße Armbinden mit dem Aufdruck "N" tragen. Als "N" bekam man weniger Lebensmittel, durfte keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, ja nicht mal auf dem Bürgersteig laufen.

Bei den Tschechen galten die Deutschböhmen als fünfte Kolonne Hitlers, als Tätervolk. Etwa 3 Millionen Deutsche mussten nach dem Zweiten Weltkrieg die Tschechoslowakei verlassen. Nur wenige durften bleiben - wie Pauli Luft, deren Familie einfach vergessen wurde, als 1946 der letzte Transport ging. Den Vater hatten sie erschossen, offiziell war es Selbstmord. Als Zehnjährige erlebte sie, wie die Häuser der Nachbarn geplündert wurden, wie man sie aus dem Zug warf, weil sie Deutsche war, wie sie zunächst nicht einmal zur Schule gehen durfte, weil sie wie viele in der einst fast rein deutschen Region kein Tschechisch sprach. So viel Hass war damals. "Die Tschechen ließen es uns spüren", sagt Pauli Luft. Heute wechselt die spätere Bahnmitarbeiterin und Lehrerin zwischen Deutsch und Tschechisch hin und her, wenn sie in ihrer Wohnstube sitzt und erzählt.Veronika Kupková und Olga Komarevtseva lassen sie erzählen. Die beiden jungen Frauen aus Tschechien und Russland arbeiteten als Projektmanagerinnen in der internationalen Freizeit- und Begegnungsstätte "Grüne Schule grenzenlos" in Zethau in Mittelsachsen. Sie haben Pauli Luft und drei weitere Deutschböhmen mit der Kamera begleitet - auf sehr einfühlsame Weise. Ihr Film, gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, braucht keinen Sprecher, der erläutert, kommentiert, einordnet. Die Menschen und die Bilder sprechen für sich.