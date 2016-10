Die «Goldene Henne» wird auch 2017 in Leipzig verliehen

erschienen am 29.10.2016



Leipzig (dpa) - Die «Goldene Henne» wird 2017 wieder in Leipzig verliehen. Das kündigte Moderator Kai Pflaume am Freitagabend während der Live-Show an. Der Medienpreis war bislang meist in Berlin vergeben worden. Zum 25. Jahrestag der friedlichen Revolution 2014 gastierte die Show zum ersten Mal in Leipzig, und auch dieses Jahr hatten die Veranstalter die Messestadt ausgewählt. Die «Goldene Henne» wird von der Zeitschrift «Super Illu» gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg verliehen. 2017 ist die Preisverleihung am 13. Oktober geplant.