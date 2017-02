Die Hoffnung der Enttäuschten

Hans-Eckardt Wenzel zieht mit seiner neuen Platte "Wenn wir warten" Bilanz - mit immer noch offenem Ende.

Von Matthias Zwarg

erschienen am 16.02.2017



Da war am Anfang so viel Hoffnung, so viel Zweifel auch. Mit der Zeit kamen Enttäuschungen hinzu. Hans-Eckardt Wenzel, der sich, ein bisschen selbstverliebt, markenbewusst seit einigen Jahren nur noch Wenzel nennt, bleibt sich mit seiner neuen Platte "Wenn wir warten" treu. Mit wachem, kritischem Blick beobachtet er sich selbst und die Welt - und immer ist dies Teilnahme an der Welt, nie nur Beobachtung.

"Hier bin ich nicht mehr zu Hause", hatte Wenzel schon 1992 gesungen, als es ihn ob der vertanen Chancen der deutsch-deutschen Vereinigung fortzog "aus der einen in die andere Provinz". Nun sind "Partys ohne Ende, Frohsinn ohne Grund" hinzugekommen. Das "Land wird langsam finster hinter unserm Rücken". Und "Wenn nur diese Fratzen nicht wären" spielt auf die an, die sich neuerdings als "das Volk" gebärden: "Die Not geht in noblen Hemden/Und der Neid ist als Kühnheit geschmückt/Im Selbsthass hasst man den Fremden/Unterdrückt, weil man selbst unterdrückt." Wenzels Thema ist die Welt - mit den Reisefreiheiten ist sie größer, nicht besser geworden. Diese Welt ist seine Heimat, oder das, was einem als Heimat verloren ging. Nur warten war seine Sache nie - auch wenn er vom Warten singt, vom Warten in der Gefängniszelle oder im Krankenzimmer oder an der stacheldrahtversperrten Grenze.

Die Gitarristen und Multiinstrumentalisten Hannes Scheffler und Thommy Krawallo nebst Schlagzeuger Stefan Dohanetz präsentieren sich wie Wenzel in bester Form. Feine Arrangements ohne Mätzchen ordnen sich den Liedern unter, wollen den Texten dienen, ohne auf weltmusikalische Einsprengsel in Form von schönen Trompetensätzen oder üppiger Perkussion zu verzichten. Und aufgeben gilt nicht - dafür ist Wenzel zu sehr Träumer, Dialektiker: "Noch immer will ich Robin Hood vermelden/Um unsere Sache steht es gar nicht schlecht." Wenzels Lieder machen Mut, sich auch der eigenen Fehlbarkeit zu stellen: "Ich bin nicht anders als der Wind/Auf mich kannst du nicht bauen." Sie folgen den Gedanken des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci, der in seinen Gefängnisheften schrieb: "Man muss nüchterne, geduldige Menschen schaffen, die nicht verzweifeln angesichts der schlimmsten Schrecken und sich nicht an jeder Dummheit begeistern. Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens." Letzteres wurde manchmal als "Optimismus des Herzens" übersetzt - dem könnte Wenzel sicher zustimmen.

Die CD "Wenn wir warten" von Wenzel & Band ist bei Matrosenblau erschienen.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".