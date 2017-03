Die Jungfrau von Orleans als verliebte Gotteskriegerin

Christian Schmidt brachte im Geraer Theater Friedrich Schillers Tragödie um Jeanne d'Arc auf die Bühne. Zwischen Wut und spritzendem Blut gab's Chancen zum Mitdenken.

Von Lutz Kirchner

erschienen am 27.03.2017



Gera. Das weiße, eng geschnittene Kleid über und über mit hellrotem Theaterblut besudelt, die ausgebreiteten, nackten Arme, das Dekolleté ebenso, das Antlitz auch. So kniete Katerina Papandreou, eine zierliche Schauspielerin, als Verkörperung der Jungfrau von Orleans im Finale vorn an der Rampe im Theater Gera. Ihre Stimme füllte den weiten Zuschauerraum: "Ist Mitleid Sünde? - Mitleid!" Und "Antwortet!"

Zur Premiere am Freitag blieb die Antwort aus. Schade, eigentlich. Immerhin, eine Aufforderung zum Mitdenken war das schon: Mitleid mit einem Gegner, einem Engländer, der über den Ärmelkanal gekommen war, um im Hundertjährigen Krieg Frankreich zu unterwerfen. Sie hatte nach dem unbarmherzigen Schlachten der Feinde Frankreichs in einem der Fremden den Menschen erkannt. "Sollt ich ihn töten? Konnt ich's, da ich ihm ins Auge sah?" Da war's vorbei mit der verbohrten Jungfräulichkeit, dem Hassen, Wüten und Töten.

Die eindringliche Szene vor Johannas Untergang markierte den Scheitelpunkt der konzentrierten und überzeitlich angelegten Inszenierung. Von da ging es für die Machtmenschen im Stück steil aufwärts, zu Herrschaft und Krone. Die Gotteskriegerin, die Gestalt gewordene Militärmaschine erschien nun obsolet. Sie sprach wenig später die letzten Worte der Tragödie: "Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!" Das wirkte vorm Verlöschen des Bühnenlichts weniger christlich visionär, vielmehr als Ausflug in die finsteren Abgründe des Sarkasmus.

Der Applaus fiel nach etwas mehr als zwei Stunden Spieldauer reichlich aus. Bravorufe für Katerina Papandreou mischten sich hinein. Sie hatte der Titelrolle eine durchschlagende Wucht geschenkt, bot ein großartiges Theatererlebnis. Die 1988 in Thessaloniki geborene Schauspielerin artikulierte den anspruchsvollen Part mit enormer Ausdruckskraft, spielte körperlich und bildgewaltig. Vor einem reichlichen Jahr hatte sie in einer Aufführungsserie der Inszenierung in Altenburg bereits diese Partie gegeben, kurz nachdem sie als Ensemblemitglied engagiert wurde. Sie wird das in Altenburg ansässige Schauspielensemble des Fusionstheaters mit Saisonende verlassen und vermisst werden.

Die Inszenierung des Berliners Christian Schmidt setzt auf Geradlinigkeit und Verknappung. Er hat die Tragödie auf die Hälfte der eigentlichen Spieldauer eingekocht. Die Liste der Figuren strich er zusammen, kam neben Katerina Papandreou mit sechs Akteuren aus. Das forderte auch von den Zuschauern Konzentration. Ouelgo Téné, Bruno Beeke, Philipp Reinheimer, Manuel Kressin, Johannes Emmrich und Joachim Zarculea sprangen zwischen mehreren Rollen hin und her, liehen Franzosen wie Engländern, Frauen und Männern Gestalt und Stimme.

Lemur, ein Wahlberliner Rapper, lieferte für das Kriegsgetümmel einen metallisch krachenden Sound. Das Spielfeld hatte Hannes Hartmann mit aufgeschütteten Mobiliar ausgestattet. Das erinnerte an Barrikaden Aufständischer und markierte nach Bedarf den Frontverlauf. Die Kostüme und Requisiten vereinten martialische Ausrüstungen und royalistisches Machtzubehör mehrerer Jahrhunderte - alles ganz und gar sinnbildhaft.

Das Stück

Johanna von Orleans bringt Hoffnung, wo Verzweiflung herrschte. Der französische Thronfolger hat das halbe Land verloren. Selbst seine Mutter hasst ihn und will lieber einen Engländer als König sehen. Johanna holt für den Verlierer das Land zurück. Glücklich macht sie das jedoch nicht.

Die nächsten Vorstellungen: sind Dienstag, 18 Uhr; 7. April, 19.30 Uhr; 3. Mai, 18 Uhr im Theater Gera. Kartentelefon: 0365 8279105.

www.tpthueringen.de