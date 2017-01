Die Klassik-Nummer

Knackige Namen wie in der Popmusik sind bei Werken der klassischen Musik selten: Dort wird vor allem nummeriert. Doch auch das hat in der Zeit von Youtube einen ganz besonderen Charme.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 05.01.2017



Nimmt man klassische Musik ernst, kann sie bisweilen ganz schön umständlich sein. Die Klaviersonate Nr. 14 op. 27 Nr. 2 in cis-Moll von Ludwig van Beethoven oder die Serenade Nr. 13 für Streicher in G-Dur KV 525 von Wolfgang Amadeus Mozart sind nicht jedem auf Anhieb ein Begriff. Die "Mondscheinsonate" und die "Kleine Nachtmusik" schon eher. Es handelt sich um die beiden eingangs genannten Werke. Man kennt das aus dem Pop: Titel Nummer 3 von der A-Seite des achten Albums der Beatles sagt allenfalls hart gesottenen Fans etwas. Mit "Lucy In The Sky With Diamonds" wird man schon eher verstanden. Manchmal helfen aber eben bei Standardwerken des klassischen Musikrepertoires populäre Beinamen bei deren Identifikation. Das Problem: Sie sind relativ selten. Selbst von Beethovens komplett zum Konzertsaal-Kanon gehörenden neun Sinfonien tragen nur vier einen Beinamen, bei seinen Klaviersonaten sind es acht von 32. Schon da lauern Fallstricke, etwa in Form der "Pastoralen": Ist da jetzt die Klaviersonate oder die Sinfonie gemeint? Es gibt beides. Und die "Pathétique"? Beethovens Achte oder Tschaikowskis Sechste? Am Ende müssen immer die Zahlen ran. Für die große Masse der klassischen Musik ist es also um der Klarheit willen nötig, sie nach schlüssigem numerischem oder - seltener - alphabetischem System zu ordnen. Das Durcheinander wäre sonst zu groß. Und "getaufte" Werke vieler Komponisten sind trotz vielleicht größerer Popularität nicht unbedingt immer die besten, die "nur" nummerierten nicht unbedingt minderer Güte. Wie dem auch sei: Ist das Umsichwerfen mit Tonarten und Opuszahlen nicht am Ende doch nur Angebertum und Faktenhuberei?

Das Problem ist: Viele Komponisten, speziell in der Zeit vor Anbruch des 19. Jahrhunderts, haben ihr Handwerk eher als täglichen Kram betrieben. Nach allen Regeln der Kunst zwar - aber nicht im Bewusstsein, dass ihre Werke Jahrhunderte überdauern würden. Entsprechend ungeordnet hinterließen etwa Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Joseph Haydn oder eben auch Mozart nach ihrem Tod ein Lebenswerk, das, als es über die Zeit hinaus als gültig erkannt war, danach schrie, geordnet zu werden. Damit Musiker und Musikfreunde immer wissen, worüber sie gerade reden.

Man betrachte etwa die Sinfonien von Joseph Haydn. Von seinen 104 Werken dieses Genres tragen zwar 30 (oft auch erst später entstandene) Beinamen, ansonsten waren sie aber bis vor mehr als 100 Jahren nur durch die Tonart zu unterscheiden. Oder eben auch nicht, ohne in die Noten zu gucken: Von 24 möglichen Tonarten hat Haydn gerade mal 15 verwendet, davon fünf nur ein einziges Mal. Mithin stehen 24 seiner Sinfonien in D-Dur, 21 in C-Dur, 13 in B- und elf in Es-Dur. Erst 1908, 99 Jahre nach Haydns Tod, erstellte Eusebius Mandyczewski für den Verlag Breitkopf & Härtel eine Liste der Sinfonien Haydns. Da von vielen frühen Werken kein Kompositionsdatum bekannt war, notierte Mandyczewski die Nummernfolge nach den Daten, die von erhaltenen Quellen oder durch Anschaffungs- und Verkaufskataloge bekannt waren. Die Nummerierung spiegelt somit nicht die Reihenfolge der Entstehung, sondern eher die der Verbreitung der Werke wider.

Dabei ist Werkverzeichnis nicht gleich Werkverzeichnis. Nicht nur, dass es solche gibt, die das Œuvre eines Komponisten nach bestimmten Kriterien wie Genre, Instrumentalbesetzung oder gar Tonarten katalogisieren. Häufig sind diese dann nämlich auch mehr als bloße Listen mit Nummern und Indexbuchstaben, sondern enthalten in entsprechenden Editionen zu jedem Werk einen Steckbrief. Der gibt Auskunft über Entstehungszeit, Entstehungsumstände, eventuelle Auftraggeber, Widmungsträger, Erstdruck, Uraufführung, eventuell abweichende Versionen et cetera. Und oft entstehen solche Verzeichnisse, ob nun kommentiert oder unkommentiert, erst lang nach dem Tod des Komponisten. Das Köchel-Verzeichnis der Werke Mozarts brachte der österreichische Jurist, Historiker und Naturforscher Ludwig von Köchel erst 1862 heraus - 71 Jahre nach Mozarts Tod. Das Bach-Werke-Verzeichnis, erstellt vom Musikwissenschaftler Wolfgang Schmieder, erschien zum Bachjahr 1950, mit dem die Musikwelt den 200. Todestag des Meisters beging. Ersteres ist dabei ein Beispiel für ein chronologisches Verzeichnis, Bachs Werk wiederum ist nach Kategorien geordnet (siehe Kasten).

Zum Glück aber gab es auch Komponisten, die selbst für Ordnung gesorgt haben. Wo statt eines Verzeichniskürzels wie "BWV" oder "KV" ein "op." als Abkürzung für "Opus", lateinisch für "Werk", mit nachfolgender Nummer und gegebenenfalls Unternummer im Titel steht, da stammt es in den meisten Fällen von dem Komponisten selbst, der rechtzeitig begonnen hat, seine Werke zu zählen. Doch auch da muss man vorsichtig mit Rückschlüssen sein: "Meistens geben die Zahlen nicht die Reihenfolge des Entstehens wieder, sondern die der Drucklegung", sagt Ute Scholz, Mitarbeiterin der Robert-Schumann-Forschungsstelle Düsseldorf im Zwickauer Schumannhaus. Und wo der Komponist seine eigene Werkliste hinterlassen hat, finden sich in vielen Fällen Musikwissenschaftler, die diese dann wiederum zur Grundlage nehmen, um ein entsprechendes kommentiertes Verzeichnis zu erarbeiten - oft in jahrzehntelanger, detailversessener Recherchearbeit.

Ob von der Nachwelt vergeben oder vom Komponisten - die Nummerierung in der klassischen Musik hat im 21. Jahrhundert - als hätte man sich was dabei gedacht - eine zusätzliche Funktion bekommen. Die Internet-Videoplattform Youtube zum Beispiel ist mit den Jahren ein reichhaltiger Fundus auch hochwertiger klassischer Musikaufnahmen geworden. Und wer dort etwa "beethoven 31 3" in die Suchmaske eingibt, bekommt mehrere Einspielungen der Klaviersonate Nr. 18 Es-Dur op. 31 Nr. 3 (das als op. 31 gedruckte Heft umfasste drei Sonaten) von Beethoven angeboten. Das funktioniert auch bei anderen Komponisten. Sogar bei Johann Strauß Junior, der neben Operetten knapp 500 schon aus Marketinggründen markant betitelte Walzer, Polkas, Märsche und Quadrillen hinterließ und dennoch nicht auf Opusnummern verzichtete - und in der Rückschau eigentlich ja Popmusiker war.

Komponisten der Gegenwart verzichten wiederum gern auf Opuszahlen für ihre Werke - weil sie sie von vornherein mit Titeln versehen, die so eindeutig identifizierbar sind wie der Titel eines Beatles-Songs. Da sage noch einer, Musiker "alter Schule" seien nicht bereit, von ihren Kollegen aus dem Pop zu lernen.